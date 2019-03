Moreno: "Los compañeros están cantando porque no les damos política"

En la últimas horas trascendió el audio de una conversación privada entre el ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno y Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido.





En esa charla telefónica, el ex funcionario kirchnerista lamentó que los "compañeros" estén "cantando" en la causa de los cuadernos porque "no se les da política".





En el audio de agosto del año pasado, que reveló TN, Moreno dijo que "no corresponde a nadie que metan preso, pero no sería el peor (escenario)" que la ex presidenta Cristina Kirchner resultara detenida. Al contrario, para ella es una cocarda. Estamos ordenando las cosas en función de las personas y no desde la política", planteó.

