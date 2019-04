Moreno: "El que quiera vivir de lo ajeno, que lo haga con códigos"

En plena charla con militantes kirchrneristas, en un local partidario de Laferrere –La Matanza–, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno dejó una frase que rápidamente se viralizó en las redes: "Si alguno quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos".





Fue en el marco de la campaña electoral , luego de hacer alusión al programa Precios Esenciales lanzado recientemente por el Gobierno nacional.





"Sabemos como se hace un pacto social de precios y si alguno no lo cumple, sabemos que hay que hacer de esa parte sabemos todo", advirtió.





"Si algún muchacho quiero vivir de lo ajeno, bueno está bien, pero que lo haga con códigos. No me robés la billetera y me dejés la señora, con 60 años, tirada con fractura de cadera y cuando se recupera tiene 85 años. ¿Cuál es la gracia de eso?", manifestó.





"Es la ley de juego. Tenemos que volver a principios y valores. Sacar la jubilación a un jubilado no es ni robar, es una estupidez", señaló.





"Tenemos que volver a mirarnos entre nosotros a los ojos y decir 'que vuelvan los principios y los valores. Hay dos conceptos más el de misericordia, y el Papa se pasa hablando de eso, y el perdón. Solidaridad, misericordia y perdón son tres principios ordenadores", culminó.