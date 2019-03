Mirtha Legrand: "Voy a votar de vuelta a Macri, pero la gente está muy mal"

Mirtha Legrand aseguró que volverá a votar a Mauricio Macri "aunque haya cosas que no" le gustan del país, por ejemplo: "los tarifazos". En diálogo con un ciclo radial,aseguró que volverá a votar a"aunque haya cosas que no" le gustan del país, por ejemplo: "los tarifazos".

"Yo estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta pero insisto, que la gente entienda y también el periodismo, que yo las cosas que están mal, las digo. Y, entonces se niegan a venir al programa y después de un tiempo, cuando digo algo agradable, vuelven a venir", arrancó a decir en una entrevista por la CNN Radio.

Luego, sostuvo también que su relación con Macri "es muy cordial pero él sabe que hay cosas que no me gustan y las digo, y las diré siempre; hay cosas que no me gustan del país, por más que yo lo haya votado".

"Lo del tarifazo es una cosa tremenda, no hay país que soporte esas tarifas. A menos que sean unos sueldazos fabulosos, entonces está compensado. La gente está muy mal, es una lástima, que se pongan las luces y traten de remontar esto antes de octubre porque si no la cosa va a estar muy peleada", sentenció luego.

"Es un hombre que tiene un éxito enorme, que está trabajando tanto con un programa diario, pero él sabrá, a lo mejor, si es un placer para él, si a él le gusta, está bien que lo haga, que lo intente", concluyó.