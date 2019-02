Mataron de una trompada frente a la Policía a un adolescente en Miramar

Buenos Aires.- La Justicia investiga la muerte de un chico de 17 años que junto a un grupo de amigos estaba de vacaciones en Miramar. La Policía los había detenido en la madrugada del viernes en plena peatonal a fin de identificarlos –una mujer había dicho que llevaban un cuchillo, pero se probó que no era así–, cuando apareció un muchacho y, frente a los agentes de la Bonaerense, le pegó una trompada que lo hizo caer y golpear contra el suelo. La víctima, identificada como Ezequiel Lamas, fue internado y falleció en la noche del sábado en un hospital de Mar del Plata. El agresor, que sería allegado a la mujer que lo denunció, huyó y sigue prófugo, informó Clarín.

Lamas había llegado desde González Catán, partido de La Matanza, con tres amigos para practicar skate en la localidad balnearia. El viaje era por cuatro días y, según contaron sus familiares, esa era la última noche que iba a estar en Miramar. El autor de la agresión estaría identificado, pero por el momento continúa prófugo, ya que después de pegarle a Lamas huyó y se perdió entre el público que caminaba por la peatonal.

Según fuentes extraoficiales, todo comenzó cerca de la 1 de la mañana del viernes cuando uno de los chicos, circulando en skate, atropelló a una mujer que llevaba una nena en brazos, en calles 21 y 16.

Tras intercambiar algunas palabras, el hombre que la acompañaba llamó a los oficiales de la Guardia Urbana de Miramar. Acusaron a los jóvenes de un presunto intento de robo, de estar armados con cuchillos y, según contó la familia de Lamas, de usarlo para amenazar a la hija de 5 años de la mujer. Pocas calles más adelante, los policías identificaron a los jóvenes. Los efectivos habrían constatado que ninguno de ellos llevaba un cuchillo: sólo le encontraron con un encendedor al que podrían haber confundido con un cuchillo.

Cuando los agentes estaban a punto de dejarlos ir, un joven exaltado le pegó a Lamas una trompada en su rostro, lo que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo. Según fuentes del caso, tendría 17 años y ya estaría identificado. Familiares de Lamas afirman que estaba junto con la mujer que los denunció por el presunto robo.

En las redes sociales, familiares y amigos de Lamas subieron un video donde se ve al muchacho sentado en un banco de la peatonal, con los labios sangrando. "No veo nada", se lo escucha decir. Hay policías en la escena, lo rodean, un muchacho los increpa. Al herido no le prestan atención.

José Coria, tío del joven muerto, subió a las redes sociales otro video en el que afirma que los policías "no cuidaron" a su sobrino. "Después del golpe cae y tiene convulsiones. Esta gente estaba enardecida diciendo que los chicos (por Lamas y sus amigos) tenían armas y la Policía no los cuidó. Dejó que le pegaran y como consecuencia de esto se le hizo un derrame", afirma Coria.

Ante la consulta de Clarín, fuentes policiales informaron que "tras el episodio, con el joven lesionado, lo único que pueden hacer los policías es aguardar el arribo del Same. Así ocurrió por protocolo, no por inacción policial". Y detallaron que no hubo en el momento una orden de la fiscalía de detener a quien golpeó a Lamas.

"Que quede claro que mi sobrino había ido a pasar sus vacaciones y no era un delincuente", afirmó el tío de Ezequiel; y describió a su sobrino como "un chico sano, estudioso, amante del skate y sin maldad". Lo cierto es que el agresor escapó pese a la presencia de la Policía. Este domingo era buscado tanto por personal de la jefatura departamental MdP como de la DDI.

Tras la agresión, una ambulancia trasladó a Lamas al hospital de Miramar. Se constató una lesión neurológica grave, por lo que lo derivaron al Hospital Interzonal general de Agudos (HIGA), de Mar del Plata, donde quedó internado con pronóstico reservado. Finalmente, en la noche del sábado, falleció. Al caso lo investiga el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, y la causa está caratulada como homicidio.