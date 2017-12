Massa: "Si la reforma previsional no fuera un recorte, no necesitarían anunciar un bono"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó hoy que "no estamos frente a una reforma previsional, sino frente a una ley que le recorta beneficios a 17 millones de personas" y "si no fuera así, no necesitarían un bono para compensar", al ratificar que su espacio votará contra el proyecto.





Massa afirmó que no están "discutiendo una reforma" porque "una reforma supone que se hizo, entre otras cosas, un estudio del bono demográfico, una evolución del mercado de trabajo, y todo esto no pasó: lo que se hizo fue un cálculo en los beneficios de la seguridad social para ahorrarse 70.000 millones" de pesos, cuestionó.





"Estamos absolutamente en contra de este proyecto de ley; y si no fuera un recorte de jubilaciones, pensiones y asignaciones, no se necesitaría un bono para compensar", afirmó el ex diputado.





Además, sostuvo que "si las provincias dicen que con este acuerdo ganan, quiere decir que hay alguien que pierde, y esos son los jubilados, los pensionados, las mamás que cobran las asignaciones y los veteranos de Malvinas".





En referencia a un hipotético pedido de juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el operativo que llevaron adelante las fuerzas de seguridad el jueves en las inmediaciones del Congreso, Massa afirmó que Graciela Camaño "está trabajando en eso", ya que "es preocupante que usen balas de goma o gases lacrimógenos que pagamos con nuestros impuestos para provocar".





