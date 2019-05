Massa con Felipe González: "Argentina necesita políticas de Estado, no marketing electoral"

En el día de cumpleaños de su mujer, Malena Galmarini, Sergio Massa recibió en su casa al exmandatario de España Felipe González, a quien considera "uno de los grandes dirigentes que ha dado la historia política mundial moderna" y juntos analizaron el duro presente que atraviesa la Argentina. Más tarde, el precandidato a presidente por Alternativa Federal posteó en su cuenta de Facebook precisamente reflexionando sobre la actualidad del país.





"No fracasamos los argentinos, fracasó Macri, su gobierno y sus políticas", aclaró Massa desde el principió de su publicación. Y agregó: "El Presidente eligió un mal camino, un camino equivocado; y, pese a la innegable realidad, desoye a quienes intentan ayudarlo e insiste con las mismas recetas. Pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay alternativa".





Embed ARGENTINA NECESITA POLÍTICAS DE ESTADO, NO MARKETING ELECTORAL



Les comparto mi publicación en facebook, sobre la necesidad de un acuerdo responsable y amplio para enfrentar la crisis que vive Argentina.



- https://t.co/zqr0Evt9iq#HayAlternativa #DefenderLaArgentina pic.twitter.com/gqBHao2wXn — Sergio Massa (@SergioMassa) 5 de mayo de 2019





Massa también recordó que el 2 de abril presentó sus "10 Compromisos por la Argentina", que indicó son "un punto de partida para dialogar, debatir y consensuar sobre las políticas de Estado que el país necesita para resolver las urgencias del presente y enfrentar los desafíos del futuro".







Asimismo y en relación a la conferencia de prensa del lunes pasado, el líder del FR expresó que le pidió al Presidente Macri "que organice y convoque a una mesa de diálogo con todos los líderes de la oposición, sin exclusiones. Una mesa abierta, también a líderes sociales, empresariales y sindicales".









"Argentina necesita un programa de mínimos para que el deterioro económico no lleve a la Argentina a un default antes del proceso electoral, para que la crisis no se convierta en desastre", señaló.









Y continuó: "El jueves a la tarde, el Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición. El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp".









Por último, en su publicación Massa sostuvo que "la propuesta del Gobierno es electoralista. Por eso, no incluye a buena parte de la oposición ni a los actores que han sido perjudicados por sus políticas: los trabajadores, los jubilados, las PYMEs, etc".









"No se puede discutir un eslogan. Hay que terminar, de una vez, con el negocio de la grieta. Este compromiso no puede esperar más. Argentina necesita políticas de Estado, no marketing electoral", finalizó.