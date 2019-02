Martín Lousteau se mostró crítico del optimismo del Gobierno y del panorama electoral 2019

El diputado nacional y economista Martín Lousteau se mostró muy crítico del panorama electoral rumbo a las presidenciales de 2019 al afirmar, en alusión a Mauricio Macri y Cristina Kirchner, que la lucha estará entre dos protagonistas que no pueden mostrar un "éxito contundente". Por otro lado, también apuntó contra el optimismo del oficialismo.





Candidatura

"¿Si voy a ser candidato? Sinceramente, quién es candidato no me importa. Porque me parece que lo que no estamos discutiendo es cuál es el diagnóstico de lo que le pasa a la Argentina. Y la grieta y la falta de diagnóstico es tan contundente que, en definitiva, hoy se perfila un país que tiene que elegir, o aparentemente va a elegir, entre dos candidatos que ya fueron los dos presidentes y que no pueden mostrar un éxito contundente", sostuvo Lousteau este domingo en #DeboDecir, por América TV.





"La grieta es la obra pública más grande que han llevado a cabo los dos últimos gobiernos".





En qué otro punto cuestionó al Gobierno. Entre los invitados al programa, el también diputado Eduardo Amadeo aseguró que, lentamente, Argentina está dejando la crisis atrás y que "en este momento estamos empezando a ver la luz al final del túnel". Sin embargo, Lousteau replicó: "¿Por qué tenemos que decir que somos optimistas? El optimismo infundado es un muy mal consejero. Yo voy a ser optimista cuando seamos pesimistas con el diagnóstico".





La frase

