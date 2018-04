Martha Pelloni: "El Papa Francisco me dijo tres palabras: preservativo, transitorio y reversible"

Martha Pelloni, profesora, rectora y religiosa argentina de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, ha manifestado su oposición al aborto pero a su vez ha asegurado que el Papa le propuso el uso de preservativos y la ligadura de trompas para las mujeres que no se quieren quedar embarazadas.





En una entrevista a Radio Cut dijo estar "a favor de la vida de la madre y el bebé. Es necesario el debate para que veamos toda la atención que hay que darle a una mujer para que no llegue a un aborto".





En diálogo con Crónica Anunciada, la religiosa aseguró que defiende "las dos vidas, la de la madre y la del hijo" y agregó que "tiene que haber una paternidad responsable, una planificación".





"El Papa Francisco hablando de este tema me dijo tres palabras: preservativo, transitorio, y reversible. Un diafragma, y en último caso, que es lo que nosotros aconsejamos a las mujeres del campo... ligamento de trompas". Y añadió "Si hay educación sexual y responsabilidad del Estado para atender a la mujer en su situación de pobreza, no necesitamos despenalizar el aborto porque no va a ser necesario abortar".









Pobreza y cultura del trabajo





La referente social, se refirió a los índices anunciados recientemente por el Indec que indican un descenso en la pobreza del 28,6% a 25,7%, y sostuvo que no nota un cambio en la cantidad de pobres.





"Todo lo que hemos visto en los medios después de la noticia del Indec es real, la pobreza está presente. Vivo en Corrientes y creo que el índice de pobreza de acá es muy grande, sabemos que es una de las provincias que tiene los mayores índice de pobres", afirmó Pelloni en una entrevista con FM La Patriada, y apuntó a los planes sociales.





La religiosa sostuvo que a través de "los planes sociales se perdió la cultura del trabajo y el presidente Mauricio Macri ha dicho que con los planes no se soluciona la pobreza, entonces sacarlos sí pero antes hay que conseguirles trabajo".





Pelloni instó a no culpar a quienes no tienen interés en trabajar, dado que responsabiliza al Estado por implementar metodologías que considera quitan "la cultura del trabajo".





"En el campo hay que producir para poder sobrevivir, nadie quiere trabajar en el campo, y si a usted le ofrecen un pequeño trabajo en la misma ciudad si tiene el plan social, prefiere estar sentado con el plan", aseguró la religiosa.





En ese sentido, la referente social sostuvo que son varias las puntas que el Estado debería considerar, entre ellas, las principales que enumera es "volver a educar a la gente", y "proporcionar fuentes de trabajo".