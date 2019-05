Marina Simian habló con 97.1 La Red Paraná antes de ser recibida por Macri

Marina Simian es investigadora del CONICET y dedica su vida a estudiar el cáncer. Esta semana, su historia estalló en los medios, tras aparecer en un concurso de televisión y contar que lo ganado sería destinado a darle continuidad a su investigación. Su historia no solo estalló en las redes sociales sino que alertó a la comunidad entera sobre una realidad más que preocupante: el desfinanciamiento de la ciencia argentina. Sus dichos resonaron tanto, que será recibida este viernes por Mauricio Macri en la quinta de Olivos.

Antes del encuentro la bióloga dialogó con Ahí Vamos, de radio 97.1 La Red Paraná; dejó sus impresiones sobre el estado de la ciencia en el país y sus expectativas para el encuentro con el mandatario. Se mostró sorprendida por el impacto de su participación en el programa de Telefé y también satisfecha por lograr la visibilización de una problemática en la que se juega, en muchos aspectos, el éxito o el fracaso de un país.

"El objetivo era recaudar fondos para nuestro trabajo, sabíamos que algo de repercusión tendría pero no de esta forma,que tendría tanto impacto, que se haya convertido en u tema de conversación pero me alegra, los científicos nos sentimos relegados, trabajar se ha vuelto complicado y que esto se ponga en la mesa para discutir, realmente nos interesa".





Para sorpresa de muchos que buscaron en sus redes sociales alguna "señal k" para invalidar el reclamo, Simian es una simpatizante del gobierno actual, y eso parece no ser un condicionante a la hora de reflejar la situación por la que atraviesa la ciencia argentina, en particular la propia y la de su equipo de becarios. Tampoco lo será esta tarde, cuando se abran para ella las puertas de la residencia de Olivos.





"El tiempo que tenga, lo voy a aprovechar, tengo claro lo que considero que hay que hacer a corto plazo: nos estamos hundiendo y tenemos que salir a flote. Hay que apostar a medidas a corto plazo, para sacar la cabeza del agua y luego trabajar en una agenda a largo plazo, seria. Como científicos hemos visto como se ha frenado la actividad y como se ha desfinanciado. Esto sumado a una falta de comunicación total con la Secretaría. Hay bastante consenso en este sentido en la comunidad y esto es lo que le voy a explicar al Presidente. La plata que ganamos nos sirve para terminar el año. La plata del concurso me sirve hasta fin de año, pero necesitamos la regularidad para trabajar anualmente"





Uno de los puntos claves a tocar, será el (des) financiamiento, la preocupación por la ejecución del presupuesto, al respecto explicó como funciona y su testimonio evidencia que por momentos, la situación deja de ser preocupante y comienza a ser dramática. "Los grupos de investigación están compuestos por lideres y becarios (estudiantes de doctorados y posdoctorados) los jefes de grupo somos responsables de conseguir financiamiento para solventar las investigaciones, y eso se consigue por concurso, yo gané uno en 2017, esto es como un contrato con tiempos y puntos a cumplir, sin embargo el estado no nos está depositando lo acordado, sino el 50%, eso sumado a la devaluación impacta dramáticamente sobre el trabajo. Y del estado no hay ninguna explicación".





Sin embargo, esta semana el ministro del Interior Rogelio Frigerio salió al cruce y dejó más dudas que certezas: "Hay que discutir qué es prioritario en el país y qué no", dijo el entrerriano y al mismo tiempo buscó relacionar el problema presupuestario del CONICET exclusivamente con la inflación.





La bióloga explicó sus fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que a pesar de estar concursados, no escapan al ajuste propuesto en todas las áreas por la administración de Mauricio Macri. "El trabajo científico es dinero que viene del BID, el problema es que este dinero ha cambiado de fuente, antes era credito externo fuente 22 y ahora este dinero va a 'gasto primario' entonces el dinero que nos entra para investigar se fue a la bolsa del gasto del estado, y como el gobierno reduce gastos para cumplir con el FMI, bueno, el resultado es este".





Embed Hoy tuve una muy buena reunion con el Presidente Macri. Hablamos de lo que hay que hacer a corto plazo para empezar a aliviar la situación de los científicos. pic.twitter.com/mLqY3nChKQ — Marina Simian (@MarinaSimian) 10 de mayo de 2019







"Somos una comunidad chica, nos conocemos todos y Lino Barañao es parte de la comunidad, por eso es tan doloroso no tener comunicación. No hay una directiva, el secretario es el líder de la comunidad, se supone que debería explicarnos qué está pasando, qué vamos a hacer para paliar este momento, qué vamos a hacer a futuro. Lo único que veo, ahora, es un sistema que se va achicando y tiende a cero, si pienso lo que se me devaluó el sueldo en estos dos años y miro para adelante en los dos años que viene, me quedo sin sueldo, veo que es inviable"









Sobre el ataque al CONICET desde medios y redes sociales.

Esta no es la primera polémica en la que se pone en tela de juicio a los científicos argentinos y en particular al CONICET. "Me da pena que se mezcle política con ciencia, somos científicos y queremos trabajar. Que nos ataquen y que nos ignoren, duele. Somos trabajadores de la ciencia que buscamos brindar conocimiento para darle valor al país", finalizó.





Sobre su investigación



"Tratamos de entender por qué las células tumorales dejan de responder a las terapias, en particular en el cáncer de mama. Trabajamos con la resistencia a una droga que toman muchas mujeres con esa patología. En muchos casos, después de muchos años, aparece nuevamente el tumor porque quedan células 'escondidas' resistentes a la terapia. Estudiamos cómo funciona esa resistencia a nivel celular y molecular, para diseñar nueva estrategias terapéuticas para eliminar estas células tempranamente y evitar la metástasis."