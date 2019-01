Margarita Barrientos dijo que aumentó la cantidad de gente que asiste al comedor por la falta de trabajo y la necesidad

Margarita Barrientos dijo que aumentó la cantidad de gente que asiste al comedor.





La dirigente social cercana al presidente Mauricio Macri habló en el programa Crónica Anunciada de El Destape Radio, acerca de la situación económica que está viviendo el país.





"La verdad es que es la situación está difícil en todos lados. Nosotros en el comedor Los Piletones tenemos muchísima gente, ahora también tenemos uno en Cañuelas y lo tenemos por pedido de la gente", comentó Barrientos. "Aumentó mucho la necesidad, la falta de trabajo y eso hace que la gente vaya a los comedores, a los lugares donde pueden llevar un plato de comida a la familia", asumió. "La economía del país nos afectó a todos pero siempre el más afectado es el que menos tiene".





La dirigente cuestionó además el proyecto de baja de imputabilidad. "No sé si se solucionaría el problema de la inseguridad", afirmó. "Tener un chico de 15 o 16 años encerrado en la cárcel lo hace más violento, creo que tendríamos como gobierno hacer algo para que el chico no tenga que ir a esos lugares", expresó en referencia al rol del Estado. "Tenemos que dar una razón para que pueda salir a trabajar, abriendo lugares de capacitación y que sea obligatorio. Que sea una obligación de los padres que concurran a esos lugares", comentó. "Es que opinar sobre eso es difícil, uno trabaja con muchos jóvenes, uno trata de recuperarlos, de darle trabajo pero no se puede hacer trabajar a un chico por un plato de comida. Un chico que quiere tener un par de zapatillas o un celular y ellos creen que robando lo tienen que tener. Siempre digo que tendrían que tener trabajo, tener escuelas que los capaciten para una salida laboral".





También fue consultada, acerca de la posible reelección de Maurico Macri y si bien dijo que siempre lo va a apoyar, afirmó que le resulta muy difícil opinar de eso en este momento. "Yo necesito que mi país salga adelante, que tenga seguridad y tenga educación. Que el que lo gobierne lo haga pensando en el que lo votó y no en el bolsillo y que la gente siga siendo pobre". "Siempre apoyé a Mauricio y lo sigo apoyando pero bueno, dios dirá. Es difícil opinar sobre él en este momento..."





