Maradona compara el gobierno de Macri con la dictadura

Diego Maradona salió con todo contra el gobierno nacional en medio de la incertidumbre por el caso Santiago Maldonado , tras el hallazgo en el río Chubut de un cuerpo que aún debe ser sometido a autopsia.





"Me duele que Argentina parezca estar adormecida. El pueblo tendría que salir a la calle y hacer una manifestación increíble. No puede ser que volvamos a los años donde nos secuestraban y mataban, y nadie se animaba a decir nada. Yo nunca vi a un presidente que haya viajado tanto, como este. Viaja más que un jugador de fútbol... Pero bueno, todos tenemos que hacernos cargo, y pensar bien a quién votamos. Lo del voto castigo no sirve. Hoy hay tantos corruptos, como los hubieron antes. Argentina no ha cambiado nada. Eso es un verso como el de Caperucita..."





Ese fue el texto que compartió el 10 en redes sociales.