Macri, Varisco y un final deshilachado

La forma en la que termina su gestión Mauricio Macri y su promocionado mejor equipo de los últimos 50 años resulta decepcionante para sus votantes, y especialmente para aquellos que pensaban volver a votarlo. Aunque es también el caso de quién tuvo razón respecto del rumbo del gobierno, de aquel que siempre estuvo en la vereda de enfrente, finalmente las consecuencias no distinguen entre unos y otros y el desánimo que todo esto provoca resulta generalizado.

Primero, porque en la matriz de este gobierno existió la intención de desanimar a la gente. Muchos curas e inclusos obispos lo vienen diciendo desde 2015, señalando que parte conceptual del macrismo era bajarle la autoestima a los argentinos, respecto de sus derechos a los argentinos. No solo lo decían los curas, pero viene bien recordarlo porque el viernes, cuando la jerarquía de la iglesia católica le pidió al gobierno nacional que implemente una canasta de emergencia para la primera infancia, en medio del incendio generalizado, ocurrió algo inusual. Fue tal vez la primera vez que el macrismo desistió de atribuir cualquier reclamo de parte de la Iglesia Católica a la supuesta oposición del Papá Francisco, a quien el macrismo condenó al escarnio y la burla de los (grandes y concentrados) medios amigos por no haberse convertido en un agente de propaganda de Cambiemos.

Difícil pensar al obispo de Roma, formado en la Teología del Pueblo, bancando la conocida receta neoliberal.

Esa desilusión, esa idea de que vivimos una fiesta y ahora debemos pagarla, con resignación, resulta un camino necesario para bajar el costo del salario en dólares y favorecer la concentración de la economía, tal la receta neoliberal que a veces se lleva de patadas con ese hábito democrático de ir a votar de vez en cuando, y encima hacerlo no siempre atendiendo las razones del marketing electoral y del big data. Y esa clase media que cuando está mal vota bien, diría Jauretche; y cuando está bien...

“Eso fue una ilusión, no era normal... las cosas no se pueden hacer como uno querría y menos después de 12 años en los que se invirtió mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasó el tipo de cambio; donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. La frase del filántropo Javier González Fraga se convirtió en célebre por su inconveniencia aunque el problema no son, evidentemente, los plasmas sino la comida.

Este gobierno nacional que llegó culpando de todo a la que estaba antes, y se va tratando de culpar de todo a la que vendrá, exhibe hoy las hilachas de lo que supo ser un dispositivo comunicacional y propagandístico de los más efectivos que se ha visto por estos pagos. Que si Alberto Fernández habla, tiene la culpa de lo que pasa; si se queda callado, también es responsable. La concentración mediática pretende que creamos que la situación actual deriva de los dichos del candidato peronista sobre la responsabilidad del FMI en esta crisis en vez de buscar algún responsable a la fuga de capitales, idéntica al endeudamiento tomado por esta gestión, que ahora defaultea su propia deuda.

Y además que pensemos que las “medidas de alivio” no tienen que ver con lo ocurrido en las PASO sino con que al gobierno de los CEO se le abrieron los ojos y ahora imita en mucho, a las apuradas, a los que antes criticaban. Así se muestra Cambiemos, hace poco bautizado Juntos por el Cambio, y mañana tal vez Juntos por el Control de Cambios.

Frente a esto, además de reclamar Macri “que hable Cristina” se dispone un operativo político periodístico para involucrar en la discusión de los problemas actuales a los que tal vez gobernarán desde diciembre.

Esa postura parece que hace escuela en Paraná.

El jueves se reunieron en la Secretaría de Trabajo provincial los cuatro gremios que tienen representación entre los trabajadores de la Municipalidad de Paraná con funcionarios del intendente Sergio Varisco. La propuesta de los funcionarios fue postergar un mes la discusión salarial porque aseguran que los aumentos otorgados aún no fueron superados por la inflación acumulada en el año.

Y luego, en acuerdo con el gremio Suoyem, plantearon que las autoridades electas participen de esa discusión. El mismo gremio que conduce Jorge Brocado, y que se referencia con la conducción real de Osvaldo Pacha Palacios, que se pronunció en favor de Sergio Varisco en la elección de intendente del 9 de junio.

La intención parece clara: diluir la responsabilidad de las autoridades actuales en función de apurar compromisos de las autoridades entrantes. Y si esa no hubiera sido la intención real, lo que es difícil de aceptar, resultaría entonces increíble tamaña ingenuidad de la conducción sindical.

Sucede que las autoridades electas señalan que no existe disposición del varisquismo en facilitar la información necesaria para tener una idea de cómo están las cosas.

De parte de los actuales funcionarios del Ejecutivo municipal tal vez pueda entenderse la postura como la única salida para dilatar las definiciones, ya que a la complicada situación del funcionamiento municipal se le suma la virtual desaparición del intendente Sergio Varisco. A modo de ejemplo, la página oficial del municipio publicó, después de las PASO y hasta ayer al mediodía, 86 noticias de las cuales solo tres tenían a Varisco como protagonista: la inauguración del foyer del teatro local, el acto por el aniversario de la muerte del general San Martín y la inauguración del Consulado uruguayo en Paraná. Antes de las elecciones de junio las noticias protagonizadas por el presidente municipal eran cuatro, cinco o más por día. Es solo un ejemplo, tomado del sitio web oficial ya que se descarta en este caso que exista animosidad contra el presidente municipal.

Podemos convenir en que la transición entre junio y diciembre es demasiado extensa para una gobierno que ha sido derrotado. Sin embargo, la ausencia no es solo en el plano mediático, en el hecho de no verlo o no saber nada del funcionario. Se percibe la ausencia en aspectos de la gestión, siendo el más notorio las dos semanas de paro del transporte urbano, con la aparición solamente de algún que otro funcionario balbuceando explicaciones, pero sin conocer la opinión concreta del secretario de Transporte respecto del conflicto, pese a lo cual el municipio platea, para resolverlo, tomar un crédito de 100 millones de pesos cuando las tasas de interés son abismales y el país está en default técnico.

La falta de conducción política genera vacío de poder

Sin reacción

Se puede advertir en sectores que acompañaron con su voto al oficialismo en Paraná la desilusión propia, el desvanecimiento de la gestión, tal como ocurría con las aldeas del Mariscal Potenkim tras el paso Catalina La Grande en viaje por Crimea y Ucrania (una comparación que gusta a los cambiemistas).

La obra pública parada o ralentizada a más no poder, los servicios deficientes y la presencia del municipio en la calle reducida a las reparaciones indispensables y el dispositivo recaudador a través de multas de Tránsito, son la imagen que hoy muestra el gobierno de la capital provincial.

Una gestión en apariencia eficiente, en los meses previos a junio, dio paso a un gobierno que languidece. Para colmo de males, la agenda judicial del intendente aparece también como un obstáculo para pensar en una recuperación de la gestión. El 19 deberá afrontar una acusación por delitos relacionados al narcotráfico en el Poder Judicial Federal.

En el acta firmada el jueves en la Secretaría de Trabajo provincial los gremios pidieron que la gestión Varisco exprese por escrito el compromiso de pagar en tiempo y forma los haberes y adicionales al personal hasta diciembre

La situación se relaciona con una proyección realizada por colaboradores del intendente electo Adán Bahl, en el sentido de que estarán faltando al menos 700 millones de pesos para pagar sueldos este año, y que esa situación podría verificarse ya en noviembre.

No se habla ya solamente del agotamiento en junio de las partidas anuales de muchas áreas municipales; o de un volumen de deuda impagable que el varisquismo pensaba compensar haciendo valer su victoria electoral frente al macrismo, sino de la faltante de dinero para sueldos.

Sería interesante saber si, en caso de haber ganado Varisco, el gobierno de Mauricio Macri hubiera accedido a brindar ese financiamiento. Algo que resulta dudoso, aún en un escenario de normalidad económica, y mucho más en la debacle actual. La semana pasada el macrismo la mandó de vuelta a su casa, con las manos vacías a la gobernadora María Eugenia Vidal, nada más ni nada menos que a su máxima referencia electoral. La maltrataron al hada buena y, para colmo de males, el encargado de expresarle la negativa fue su exministro Hernán Lacunza, devenido ahora en el último bote para escaparse del Titanic.

¿Se podría pensar entonces que de haber ganado Varisco hubiera tenido mejor suerte?

Los datos que manejan los colaborados de Bahl dan cuenta de un descalabro importante, con deudas por doquier y presupuestos agotados, a lo que se suma la evidente falta de conducción política.

Antes de asumir Varisco denunció a su antecesora Blanca Osuna por el supuesto incumplimiento de la regulación del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos acerca de la forma de llevar adelante la transición. ¿Cuál, será la postura de Bahl en este caso?

También se estima que son más de 1.000 los contratos de obras, de servicios y pases a planta permanente que exceden las previsiones presupuestarias.

Igualmente se sabe de una deuda de 75 millones de pesos con la Caja de Jubilaciones de provincia por deudas de aportes patronales, lo que pone a la gestión a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario.