Macri en Santa Fe: "Después de años de improvisación" comienzan obras para que la lluvia no sea una "pesadilla"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "años de improvisación y de no mitigar los problemas del cambio climático, transformaron el agua y las lluvias en una pesadilla para muchas localidades", y anunció que, "después de 40 años", comienzan las obras en el canal San Antonio, al encabezar la puesta en marcha de las obras hídricas en la localidad santafesina de Tortugas, que beneficiarán tanto a Santa Fe como a Córdoba.





Acompañado por los gobernadores Miguel Lifschitz y Juan Schiaretti, el jefe de Estado puso en marcha hoy las obras que constituyen un emprendimiento clave para prevenir y solucionar los problemas que provocan las inundaciones en las provincias de Santa Fe y Córdoba. "Esta es una solución que hacía falta hace muchos años, para que cuando llueva no genere angustia entre la gente. Si trabajamos juntos podemos transformar el agua en una oportunidad, utilizar el agua para poder crecer y desarrollarnos", dijo el mandatario.









Para Macri, "todos estos años de improvisación y de no mitigar los problemas del cambio climático transformaron el agua en una pesadilla en muchas localidades" del país. "Basta de resignación, basta del no se puede, de querer buscar culpables de cosas que no hacemos nosotros mismos. Tenemos que juntos encarar todos los proyectos que cambian la historia. Hemos decidido ser la generación que cambie la historia para siempre", sostuvo en un breve discurso.





En ese marco, el Presidente indicó que "hace casi 40 años que no se hacían trabajos en el canal San Antonio" y destacó que este emprendimiento "resolverá los problemas de 25 mil personas y protegerá medio millón de hectáreas seguras al servicio de la producción y el desarrollo".





En su mensaje, Macri recordó también que, en el encuentro de ayer en el CCK, le pidió a los distintos sectores políticos, sindicales, empresariales y de la Justicia que participaron de la convocatoria a un diálogo multisectorial, un compromiso "en serio". "Es ahora o nunca" el momento para transformar la Argentina, reiteró el Presidente y agregó que, para eso, "cada uno debe ceder un poco para garantizar 20 años de crecimiento".