Macri remarcó la necesidad de "avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco"

Macri declaró que su plan estará basado en tres ejes centrales: una mayor responsabilidad fiscal, la creación de empleo y el fortalecimiento de las instituciones con el objetivo de reducir la pobreza, en lo que calificó como "la principal meta" que se trazó su administración desde su asunción en 2015.

"Los convoco a lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar un camino de futuro para lograr estabilidad y una Argentina más justa", declaró el Presidente ante un auditorio compuesto por gobernadores, empresarios, jueces, sindicalistas y legisladores, en el noveno piso del Centro Cultural Kirchner, en el centro porteño. Macri enumeró la baja de la inflación, del gasto público y de impuestos, la creación de empleo y reformas tributarias, del sistema previsional y laboral, y remarcó la necesidad de "avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco" pero "empezando -dijo- por los que tienen poder".





El Presidente calificó de "inadmisible que en un país con las condiciones estructurales" que tiene Argentina "haya tantas personas en la pobreza" y consideró que "la única manera de cerrar las heridas del pasado es diciéndonos la verdad, rechazando todo tipo de violencia, buscando siempre el diálogo y fundamentalmente la paz". "Si no hay consensos básicos sobre el rumbo de los objetivos no habrá sustentabilidad pública ni inversiones ni seguridad jurídica", advirtió el jefe del Estado al brindar detalles sobre la convocatoria a un diálogo multisectorial en procura de consensos para la definición de políticas públicas, y aclaró que "no se trata de sacar o de ajustar sino de poner y de que cada uno ceda algo para que gane el conjunto".





Macri marcó la necesidad de "bajar el déficilt fiscal" y de terminar con las "inequidades y los privilegios" e insistió con la idea de "pensar una Argentina diferente y de reforma permanente" en la que se comprenda que "reformar es crecer y evolucionar" y pidió que "dejar de mirar al país como si viviéramos en otro siglo". "Detrás del miedo al cambio, hay a veces una mirada reaccionaria y conservadora que defiende privilegios", recalcó el mandatario, quien pidió trabajar para "construir un Estado que no esté al servicio de funcionarios y gremios", en un discurso en el que reclamó un "esfuerzo compartido" de todos los sectores.





Macri explicó que una de sus metas con las propuestas es "desafiar el dogma melancólico y desesperanzado que cree que lo mejor sucedió en el pasado" y aseguró que el gobierno de Cambiemos está "dando pasos firmes para seguir creciendo". En una exposición de más de media hora, el jefe del Estado adelantó que los instrumentos que apoyarán cada una de las medidas serán enviados en los próximos días al Congreso.