Macri, sobre la fuerte suba de las tarifas: "No soy mago pero tampoco estafador"

El presidente Mauricio Macri encabezó este miércoles por la tarde en Tucumán el primer embarque de limones a los Estados Unidos tras 17 años en los que esos cítricos no podían ingresar al país norteamericano y, en ese marco, habló del costo de la energía y lanzó: "No soy mago ni estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad".





El jefe de Estado se refirió indirectamente al reclamo del kirchnerismo de congelar las tarifas de los servicios. Hoy, por falta de quórum, se cayó la sesión en Diputados para dar marcha atrás con las futuras subas que tiene en carpeta el Gobierno.





"No soy mago ni estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad, nada que les digan que viene de regalo es real. ¿Es el esfuerzo el que te gratifica y te levanta el autoestima y ése es el camino en el cual vamos construir la Argentina, por eso el país esta en marcha", remarcó el mandatario.