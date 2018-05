Macri: "El momento más difícil fue cómo evitar que el avión se estrellase en 2015"

El presidente Mauricio Macri aseveró, al hablar en una reunión de gabinete ampliado, que "el momento más difícil" que atravesó el país fue durante el cual se trabajó para "evitar que el avión se estrellase en 2015" y ratificó que "podemos ser la generación que vino a cambiar la historia para siempre" de la Argentina.Así lo afirmó el primer mandatario al hablar esta mañana ante unos 1.400 funcionarios, legisladores e intendentes, reunidos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el marco de un encuentro del gabinete ampliado."Hoy más que nunca siento que podemos ser la generación que vino a cambiar la historia para siempre", enfatizó el jefe del Estado, al brindar su discurso en el que también señaló que el país "tiene todas las posibilidades sobre la mesa y cada uno de nosotros tiene que ser protagonista".También dijo que la confianza que despertó la Argentina en el mundo en los últimos dos años y medio "le permitió al país seguir navegando para hacer frente al problema histórico que es el déficit" y agregó: "Pudimos restablecer relaciones con el mundo entero y el mundo nos recibió con los brazos abiertos como nunca".Al hablar ante ministros, secretarios, legisladores e intendentes de Cambiemos, Macri ratificó que el rumbo tomado por el Gobierno es el correcto y afirmó que "cada día abrimos una puerta y cerramos una pequeña traba".Asimismo, resaltó que "estamos listos para encarar la construcción de esa sociedad que queremos" y manifestó su convicción de que sobre esa base "no tenemos que repetir las historias de frustraciones", según se informó a través de un comunicado de prensa oficial.En ese marco, señaló que "sabemos todo lo que hemos avanzado" y mencionó la lucha contra el narcotráfico, los avances en educación, las obras de infraestructura y de conectividad y el cuidado del medio ambiente", entre otros logros."No lo decimos nosotros, lo dice la gente cuando vamos a timbrear", apuntó el Presidente, días después del segundo timbreo nacional de Cambiemos, que encabezó recorriendo las calles del barrio porteño de Villa Devoto.También se refirió al Poder Judicial, al señalar que desde el Gobierno "queremos que los jueces hagan su trabajo sin preguntarle a la política y la Justicia tiene que defender a los ciudadanos que trabajan, que cumplen y no ponerse de lado del que delinque".En tanto, indicó que se ha "avanzado muchísimo" en la educación, puntualizó que "la mayoría de los docentes quiere llevar esa tarea de crearles un mejor futuro a los chicos" y agregó que el oficialismo seguirá "dando esa batalla porque es el futuro".El plan de infraestructura también ocupó algunos pasajes del discurso, al referirse Macri a que su puesta en marcha "genera y difunde esta convicción de que 'se puede' porque la gente comienza a corroborar que se van haciendo realidad sus sueños".Respecto de las acciones para proteger el medio ambiente, destacó la creación de parques "como nunca antes en la historia" e hizo hincapié en los proyectos de generación de energías renovables "y todo lo que tenga que ver con que Argentina lidere este tema de cuidar el planeta para darle batalla al cambio climático".Señaló, como ejemplo, que el Gobierno está llevado adelante "una de las obras de ingeniería más grandes del mundo" para sanear la cuenca del curso hídrico Matanza - Riachuelo.Por último, en otro tramo de su disertación, Macri subrayó que "vinimos a crear una sociedad basada en este país maravilloso que dé oportunidades para todos" y que le "tiene que ir bien a aquel que trabaja y que cumple, no al vivo, al que esta acomodado".