Macri cree que sus asesores le mintieron y Vidal se muestra abatida en la campaña

Mauricio Macri siente que lo engañaron sus propios asesores sobre las chances reales que tiene de conseguir su reelección, que quedaron en serio peligro luego de la derrota por 15 puntos en las primarias. “Hemos sido engañados”, reconoció el Presidente esta semana. Macri siempre confió a ciegas en Marcos Peña y Jaime Durán Barba, que hicieron un culto de las encuestas para moldear al líder del PRO, según publicó La Política Online.

El sector de Peña y Durán Barba quedó cuestionado como nunca antes en el interior de Cambiemos luego de la derrota por un margen inesperado contra Alberto Fernández. Las encuestas que manejaba el Gobierno hasta el mismo día de la elección mostraban a un Macri competitivo y en algunos casos incluso cerca de una victoria.

La salida de Durán Barba, que fue echado del búnker en la noche de las PASO por Elisa Carrió y el paso a un segundo plano de Peña, diluido en una nueva “mesa política”, confirman la decepción de Macri, quien sin embargo está decidido a mantener al jefe de gabinete hasta el fin de su mandato.

Macri tiene problemas para dormir y por las noches suele pasar horas mirando la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix, confían algunos de sus allegados. El Presidente avizora además un panorama complicado para él y sus funcionarios para luego de diciembre. “Va a estar difícil”, admite el Presidente en la intimidad. Sabe que en Comodoro Py se acumulan más de 100 causas que recaen sobre él.

Como anticipó el mismo medio, el kirchnerismo planea investigar a fondo la gestión del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Pero Macri y su hermano del alma, el empresario Nicolás Nicky Caputo, son los blancos principales para luego de diciembre si los Fernández se imponen en las generales.

La decepción de Vidal

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal reconoció que no puede hacer nada para mejorar la situación de los comerciantes. “La cuenta del almacenero no da”, señaló al explicar que ya no tiene margen para bajar impuestos en la provincia.

En una recorrida por comercios de la localidad bonaerense de Junín, la gobernadora se mostró abatida, con un ánimo muy distinto al que correspondería a la campaña electoral, con vistas a las elecciones generales en las que enfrentará a Axel Kicillof, quien le sacó 20 puntos de diferencia en las primarias.

La Política Online accedió al video de la recorrida de Vidal, en el que dice que charló con comerciantes de varios negocios. “Me quedé muy preocupada”, admitió la gobernadora.

“Todo lo que yo pude hacer en la provincia ya lo hice, no puedo hacer nada más”, reconoció Vidal. “Lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. Así que no baje los brazos, no pierda la fuerza”, dijo la gobernadora.

Como muestra del cariz de transición que envolvió a la recorrida de Vidal por Junín, el intendente de esa localidad, el macrista Pablo Petrecca, llamó al candidato del Frente de Todos, Mario Meoni, que le ganó claramente en las PASO, para empezar las reuniones para el traspaso del poder.

Junín es un caso testigo del fenómeno que se dio en la elección bonaerense. Ubicada en la Cuarta Sección electoral, de fuerte extracción rural, esta ciudad le dio la espalda a Vidal, como el resto de la sección en donde ganó Kicillof. La explicación está en las zonas industriales devastadas por las medidas económicas que se mezclan con las miles de hectáreas de soja que caracterizan a la sección.