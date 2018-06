Macri celebró el Día de la Bandera con un video en Facebook

En medio del cruce de acusaciones, Lifschitz admitió que había llegado a un acuerdo con el gobierno, pero también lamentó que "la grieta se manifieste en todos los escenarios" y expresó su anhelo de que "las autoridades puedan estar con la gente". Se refería al vallado alrededor del Monumento que exigieron los encargado de la seguridad del primer mandatario para su visita a la ciudad.

Embed



"Nos llamó muchísmo la atención el cambio de postura del gobernador Lifschitz", ironizó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y explicó: "Lo que planteamos es que con motivos de tener información de la presencia de grupos que iban solo al acto a hacer disturbios, teníamos que reforzar la seguridad y el vallado. Eso iba a imposibilitar que muchos rosarinos asistieran al acto".

En ese marco, Macri, que guardó silencio sobre la controversia, aprovechó su presencia en las redes sociales para celebrar el Día de la Bandera. Lo hizo con un breve video que se publicó en su cuenta oficial de Facebook y que muestra como un grupo de Ganaderos a Caballo doblan una Bandera Argentina en una ceremonia en la Plaza de Mayo. Le añadió el texto: "Feliz Día de la Bandera".





La ausencia del presidente Mauricio Macri del acto central por el Día de la Bandera que se celebró en Rosario desató una fuerte polémica. Se alzaron voces críticas que aseguraban que no viajó a Rosario para no tener que enfrentarse a las protestas de los opositores. Desde el gobierno aseguraron que la decisión fue aconsejada por el gobernador Miguel Lifschitz, que quería el "acto cívico" no fuera opacado por la política.