Macri aprovecha el fin de semana para descansar otra vez, ahora en Chapadmalal

A comparación de otros jefes de Estado, Macri se toma seguido vacaciones . Esta vez volverá al complejo presidencial de Chapadmalal, que fue creado por Juan Domingo Perón en 1947. Cuenta con 15 bungalows, canchas de tenis y padel (deporte predilecto de Macri), pileta, helipuerto, una playa exclusiva, muelle, mirador y una estricta seguridad las 24 horas. La última vez que estuvo en ese predio fue en noviembre del año pasado, donde esperaba ver por televisión la segunda superfinal de la Copa Libertadores que fue suspendida por agresiones al micro de Boca Juniors sobre la Avenida del Libertador. Macri estuvo en el complejo de Chapadmalal en diciembre de 2016 para el primer "retiro espiritual" de Cambiemos También en enero de 2017 cuando junto a su esposa recibió a chicos de bajos recursos económicos en la playa. Mientras que en febrero del año pasado, Chapadmalal volvió a ser sede de otro retiro de funcionarios del gobierno. El presidente viene de tomarse 23 días de vacaciones en Villa La Angostura entre el 22 de diciembre y el 13 de enero.En la semana Horacio Rodríguez Larreta y su mujer, Bárbara Diez, tuvieron una intensa agenda en Buenos Aires. La primera dama porteña estuvo en Villa Oculta. "Villa Oculta no está más oculta. El Elefante Blanco se demolió dando lugar a una gran plaza para los vecinos y al Ministerio de Desarrollo Humano que pronto se inaugurarán. A mí me causa emoción", escribió. Y agregó que "me enorgullece caminar por las calles abiertas donde antes había un depósito de chatarra. Me voy con el corazón un poco más aliviado". El jueves el jefe de gobierno de la Ciudad lanzó la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires. "Hasta el 3 de febrero vamos a poder disfrutar de lo mejor de nuestra cultura con distintas propuestas al aire libre", anunció junto a los ministros Enrique Avogadro y Felipe Miguel. También estuvo en un club de Villa Lugano donde volvió a pasar un mal momento cuando un grupo de vecinos le gritó por el cierre de escuelas nocturnas que en la zona sur criticaron incluso algunos aliados. Rodríguez Larreta intentó explicar pero terminó yéndose de la charla mientras la ministra Soledad Acuña grabó un video para negar que cierren escuelas en la Ciudad. Finalmente este viernes a las 15, hora de Buenos Aires, el jefe de Gobierno y su esposa Bárbara Diez arribaron juntos al Aeropuerto Internacional de Florianópolis, en el Estado de Santa Catarina, uno de los destinos brasileños favorito de los argentinos.