Macri admitió que no descarta una fórmula con Lousteau

El presidente Mauricio Macri habló sobre la posibilidad de ir por la reelección, además se refirió a quién será su vice y qué piensa de Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, dejó la puerta abierta para integrar una fórmula presidencia junto al actual diputado nacional, Martín Lousteau.

En una entrevista en Canal 9, sobre Lousteau el presidente fue escueto pero aún así dijo bastante: "Lo estoy conociendo pero no voy a pronosticar vice".

Macri fue tajante fue en desmentir diferencias internas en su equipo: "Es un mito que Vidal y Larreta no se llevan bien con Marcos Peña. El nivel de entendimiento y lealtad no se vio nunca en la política".

Sobre el kirchnerismo, dijo que "tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos. Va a ser una elección pareja", arriesgó.

También se refirió a la situación económica y al legado de Cristina: "Heredamos una bomba. Nos vaciaron las reservas. Peor que lo que robaron en la década pasada es lo que desperdiciaron. Antes no tenían cloacas y convivían con la mierda. No medían la pobreza para no estigmatizar".

lousteau.jpg



En referencia al acuerdo de precios y después de reunirse con empresarios para garantizar el cumplimiento del nuevo plan, Macri aseguró que las medidas presentadas "van a ser un alivio" para la población. Y aseguró que el acuerdo de precios no es "autoritario" sino un pacto "de caballeros".

"Tuvimos un pico de inflación que nadie previó. Estamos seguros que estas medidas económicas van a ser un alivio. Nunca el FMI dio este nivel de crédito. Estamos en el rumbo correcto. Por este camino hay futuro", subrayó.

Sobre la situación económica, el mandatario reconoció que debería "haber sido más prudente con los pronósticos" pero a la vez sostuvo que "nadie previó" que la inflación de marzo sería de 4,7 por ciento, que fue determinante para que el gobierno tomara las medidas dirigidas a contener la suba de precios.

"Me encantaría ser mago pero no puedo. No estoy por poder ni por dinero; estoy para ayudar. Trabajo para los argentinos. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo", ratificó.

Por últimos habló también del video de la polémica. "Siento la política de una manera. De casualidad un día me preocupó algo en la ciudad de Buenos Aires y salí a la calle para ver cómo estaba -recordó-. Le toqué el timbre a una vecina y fue un quiebre para mí. Toqué el timbre en toda la cuadra. A partir de ahí, no lo dejé de hacer", sostuvo sobre el mano a mano que tiene con los vecinos.

Dicho esto, aclaró sobre el video que él "quería escuchar a Adriana", de Colegiales, con quien "había estado hace un año" junto a su marido.