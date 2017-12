"Lucho González intentó matarme", la dramática denuncia de la esposa del futbolista

Una entrevista publicada en el sitio Record de Portugal sacudió al mundo del fútbol. Andreia Da Silva Marques González denunció públicamente -previamente lo hizo en una Comisaría de la Mujer- a su marido, Luis "Lucho" González, de tentativa de homicidio.





"Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí, vació la casa, sacó todas las joyas y los objetos de valor. Sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas", comenzó su relato al medio portugués.





El hecho se produjo el 8 de diciembre, en Curitiba, ciudad en la que ambos vivían, debido a que el futbolista defendió los colores de Atlético Paranaense la pasada temporada.









Lucho gonzalez2.jpg Foto: Marca









"Él intentó asfixiarme y cortar mis muñecas, me colgó en una baranda y llamó a mis hijos para que me vean caer del balcón", confesó la mujer, quien sentencia que González no terminó logrando su cometido debido a que debajo del balcón se encontraban los niños jugando con los perros. "Te voy a matar, te voy a matar, me gritaba", agregó Andreia Da Silva Marques.





Según Globo Esporte, la Policía Civil confirmó el caso y que se abrió un proceso de investigación. "La víctima ya fue escuchada por la Comisaría de la Mujer, como así también los testigos. La esposa pasó por exámenes físicos y la comisaría ya tuvo contactos con los representantes del jugador", sostuvo el medio brasileño.





Basada en la Ley María da Penha, a Andreia se le concedió una medida protectora de urgencia. La jueza de derecho Karine Pereti de Lima Antunes reconoció que el caso es grave y que Lucho González no se podrá acercar a menos de 500 metros de su esposa. También se le suspendió la visita a sus hijos por 90 días.