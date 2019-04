Los supermercados chinos rechazan el nuevo Precios Cuidados

"No hubo una voz oficial para nosotros. Nos enteramos del listado por la página web de la secretaría de Comercio y por lo que ayer comentaron los ministros. Formalmente nadie nos convocó", reclamó Durán en declaraciones a Radio La Red AM 910.





Por qué no aceptan el acuerdo. Según expresó, "no hace falta adherirnos porque nosotros ya de por sí tenemos precios más bajos que Precios Cuidados". Y luego, resaltó sus dudas respecto de cómo se va a implementar: "Por lo menos son 60 productos a los que les ponen precios de referencia con un acuerdo voluntario. Dicen que van a salir a controlar y a poner multas. Pero si es un acuerdo voluntario, ¿qué van a hacer? Es voluntario".





Por otro lado, la dirigente planteó su preocupación por la caída del consumo. "Desabastecimiento habrá porque no van a producir. Muchas empresas tienen capacidad ociosa del 50%. No hay trabajo porque en las góndolas, que somos nosotros, no se vende: la gente se lleva lo justo día a día porque no tiene plata", concluyó.