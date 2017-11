"Los amo, no puedo creer": la nota que llevaba Jorge Delhon

El ex funcionario se suicidó luego de que el ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco asegurara ante la Justicia de Estados Unidos que pagó USD 4 millones en sobornos. En su declaración apuntó contra dos ex integrantes del Fútbol para Todos: Delhon, abogado contratado por la Jefatura de Gabinete, y Pablo Paladino, ex coordinador del programa.