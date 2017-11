"Lleven flores al mar": el mensaje de la Armada a los familiares

Jesica es la mujer de uno de los tripulantes que permanece desaparecido desde el 15 de noviembre. "Hoy me levanté con el presentimiento que algo había pasado", dijo.

Jésica Gopar, esposa del tripulante Fernando Santilli que se encuentra en el submarino desaparecido ARA San Juan, llegó este mediodía por primera vez a la Base Naval de Mar del Plata. "Yo sabía que algo malo había pasado", sostuvo en declaraciones a la prensa.

"No nos quedó santo por rezar. No volvieron y no van a volver más", dijo la mujer entre lágrimas y desesperada por la noticia que acaba de recibir. Aseguró que desde la Armada hablaron de una explosión y les dijeron que "lleven flores al mar".





"Llegué de casualidad a dejar un cartel, vi las caras y dije listo, están todos muertos", sostuvo la mujer que es mamá de un bebé de un año.