Lavagna dijo que Macri está nervioso y que el país está muy mal en lo económico

Sin prisa, pero sin pausa, el exministro de Economía Roberto Lavagna respondió las críticas del presidente Mauricio Macri, analizó cuál debería ser el programa económico del próximo gobierno y habló de una posible candidatura presidencial. "Es evidente que Macri está nervioso, hay razones para que esté nervioso. El país está mal, está muy mal en lo económico", advirtió, y replicó con los logros de su gestión: "En todo caso, si se trata de hablar del pasado, cuando el presidente logre una economía con crecimiento de 9%, inflación de 10%, superávits gemelos y creación de empleo, hablamos".

Las declaraciones de Lavagna llegaron de la mano de una entrevista que le realizó el periodista Ernesto Tenembaum en la redacción de Infobae y luego de que Macri se mostrara molesto sobre las opiniones de Lavagna durante otro reportaje que el domingo por la noche le hizo Luis Majul, para La Cornisa.

Cuando el primer mandatario fue consultado sobre el ex ministro y su posible candidatura a presidente para los próximos comicios, Macri esquivó la respuesta y dijo que le interesaba hablar sobre cuestiones "importantes". Luego lo criticó con dureza y lo hizo responsable de diversas decisiones cuando fue el ministro de Economía de Néstor Kirchner.

Ayer, Lavagna contestó. En su estilo, diferente a Macri que se había mostrado verborrágico e inquieto, el ex ministro aseguró que será candidato si se logra consenso de diversos sectores en torno a su figura y criticó al presidente y su equipo por anteponer el marketing a la gestión. "Cuando uno pretende ejercer una función pública lo único que no puede permitirse es lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse a gobernar, hay que hacer menos verso, menos marketing, y trabajar más", afirmó.

Obviamente, el economista pivoteó sus respuestas en torno a la situación económica en la que derivaron estos casi cuatro años del gobierno de Macri. "Tiene razones para estar nervioso: el país está mal, está muy mal en lo económico. Todos lo sabemos. La producción está cayendo a pique, 200 mil puestos de trabajo perdidos, inflación. El «no llegamos a fin de mes» es lo que los argentinos sienten", describió.

"Lamentablemente, Macri ha actuado con mucha soberbia –se quejó Lavagna–. Va a terminar su gobierno de cuatro años con tres con caída de la producción, y solo uno positivo. El promedio es claramente negativo. Sigue insistiendo en que este es el único camino y no: este camino nos lleva a acá. Hay que bajarse de la soberbia y pensando por qué estamos acá".

Macri había señalada que la negociación por la deuda realizada por Lavagna había sido "malísima", el exministro tomo registro de la cuestión y respondió: "La negociación con los acreedores se resume en dos palabras. Por cada peso que la Argentina debía, se llegó a un acuerdo de pagar 25 centavos. Las dos terceras partes aceptaron voluntariamente porque entendieron cuál era la situación del país. Hubo una pequeña parte que terminó de negociar Macri: por cada dólar debido, pagaron 1,50. Eso no es una negociación y responde todo. Hay que acostumbrarse a mirar los datos y no el discurso, el verso".

Lavagna que asumió como ministro en abril de 2002 con una inflación mensual del 10,4 por ciento, señaló que "en economía, devaluar, devalúa cualquiera. Este gobierno lo hizo y no pasa nada porque devalúan en un contexto en el cual lo único que producen es inflación. La clave, cuando uno tiene que acudir a una medida que no es simpática, es lo que se hace después para que los precios no se coman la devaluación".

Recordó que en 2002, con una inflación tan alta y muy alto endeudamiento, la salida fue a través de acuerdos entre los distintos actores económicos y sociales. Y de cara al futuro señaló que "es inevitable hacer un programa de esta naturaleza.

Digo que en lugar de caer en un proceso recesivo, "hay que generar un círculo de aumento del empleo, ahí es donde llegan las inversiones en serio. No llegan porque el presidente se pasea por el mundo y dice cosas bonitas. Las inversiones llegan cuando hay rentabilidad", dijo. "Cuando usted va a Davos y le hacen monerías, generalmente son capitales especulativos. Los capitales serios esperan a ver qué hacen. Y como vieron lo que hicieron, no vinieron", agregó.

Sin estridencias simplemente se preguntó: "¿De qué se queja Macri? Ha habido en la Argentina situaciones tremendamente peores que las que le han tocado a él. Por ejemplo, la del año 2002, que fue infinitamente más grave que lo que él heredó. Cuando uno pretende ejercer una función pública lo único que no puede permitirse es lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse a gobernar, hay que hacer menos verso, menos marketing, y trabajar más".

Calificó al actual gobierno como autista y señaló que aumentar las tarifas hasta en un 1.000 por ciento lejos de ordenar provoca en realidad un desorden. "El ordenamiento de las tarifas no puede ser sin límites. Las tarifas llegaron a niveles absurdos simplemente porque los amigos que están en las empresas energéticas tienen que invertir y entonces invierten con la plata de los argentinos", describió.





CFK, trolls y la Justicia

Sobre el viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Cuba y las declaraciones de Mauricio Macri sobre su padre recientemente fallecido, Lavagna señaló que es "patético" que se "use a la familia con fines electorales".

Sobre las causas que se dirimen en la Justicia en torno a casos de supuesta corrupción, el economista valoró el accionar judicial pero advirtió que "un juez, son muchos jueces. Están las cámaras, eventualmente la Corte, fiscales? La Justicia no depende de una sola persona. Cada caso depende de un grupo de 20, 25 personas. Es lo que nos sirve a todos como una garantía. Eso debe continuar, después hay que hacer un intento para diferenciar entre las empresas y quienes las dirigieron, un proceso en serio de limpieza".

En opinión de Lavagna, Macri debe preocuparse por lo importante y, no sin ironía, le recomendó no centrar la mirada sobre algunos que expresan una versión distinta de la realidad. "Al fin y al cabo yo trabajo con un pequeño grupo de personas, con limitaciones de todo tipo, no puedo competir con los miles de trolls que tiene el gobierno, encargados de difamar, pagados con la plata de todos nosotros. No tengo estructuras mediáticas, no tengo nada. Tranquilo, que no se ponga nervioso", aconsejó.

Lavagna relativizó las críticas por sus encuentros con Tinelli, sobre quien resaltó su perfil empresario, y su relación con el sindicalista Luis Barrionuevo. "Cuando uno rasca un poquito, detrás de eso están quienes piensan que los sindicatos no tienen que existir y yo pienso lo contrario. Los sindicatos cumplen un rol fundamental, pero puede ser que haya que hacer reformas como en muchas áreas", consideró.

Consultado sobre su candidatura a presidente, Lavagna insistió en la necesidad de construir consensos en primer término. "No es una cuestión de dudas —estimó— sino de condiciones. Si estoy hablando de un gobierno de unidad nacional, donde haya sectores del justicialismo, del radicalismo, del socialismo de Santa Fe y de todo el país, de partidos más chicos, del desarrollismo? Si empieza a cobrar forma, bueno, a lo mejor tiene sentido pensar en alguna candidatura. Si eso no cobra forma, al país lo va a seguir gobernando el Fondo Monetario Internacional y los fondos especulativos".