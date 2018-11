Las dudas y las versiones sobre el bono de 5.000 pesos

Tras la reunión del Gobierno, la CGT y centrales empresariales anunciaron dos medidas: el pago de un bono de 5.000 pesos no remunerativo, por única vez, en dos cuotas; y la implementación de un nuevo mecanismo para evitar despidos, aunque no se especificó cómo se implementarán.





Un día después del acuerdo, todavía no se sabe cuál será el alcance de la medida que se anunció para aliviar las demandas de los trabajadores o bien desactivar un paro general en ciernes.





Los gremios estatales dijeron que el bono los incluye. El resto de los gremios -los que participaron en la reunión- aclararon que levantarían el paro después de que vieran el decreto firmado.





Pero desde el Gobierno Sica indicó que el bono sería solo para el sector privado y que, hasta que no esté cerrada la paritaria estatal, no van a avanzar en ese sector. Los jubilados quedarían afuera del beneficio. Aunque, según fuentes oficiales, el decreto contemplaría a "los sectores en crisis".





Por su parte, representantes de Cámaras pymes como CGERA que no estuvieron en la reunión advirtieron que no pueden pagar el bono. La UIA también advirtió que la mitad de sus empresas no pueden pagarlo.









Ley Antidespidos

Todos en la reunión aclararon que la Ley Antidespidos no está en la agenda, porque el Gobierno no la quiere. Los gremios, en cambio, dijeron que habría un nuevo procedimiento para las empresas que tengan que despedir gente que consiste en llamar a una audiencia en la secretaría de Trabajo para buscar alternativas.





Alcance a los estatales

Se aguarda la letra chica del acuerdo y los distintos sectores que estuvieron sentados ayer en al mesa de negociación ponen todo en duda. El alcance de la medida es incierto habida cuenta de las dudas que generó el anuncio y las distintas versiones.





Mientras el Gobierno advierte que por ahora no alcanzaría al sector público ni a los jubilados, la CGT presiona para que sea de "carácter universal". "Estamos planteando que el bono sea para todo el sector privado; hay empresas que a lo mejor pueden pagar más, pero la idea de esta mesa es que todos ponemos algo: nosotros estamos resignando recaudación por el no remunerativo... creo que va a haber flexibilidad para el pago porque nadie quiere ahogar a las empresas", dijo Sica a los medios.





Por su parte, Héctor Daer, uno de los integrantes del binomio que conduce la CGT, sostuvo que "hay que terminar de cerrar el texto del decreto para que esto sea de carácter universal".





El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, por su parte, advirtió que el bono no podrá ser afrontado por más de la mitad de los empresarios. "De cada diez, más de seis no pueden", afirmó.