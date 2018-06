Las diez personas más ricas de Argentina suman u$s 35.000 millones

La revista económica Forbes actualizó su lista de millonarios del mundo. Encabeza Jeb Bezos mientras Paolo Rocca es el más rico en Argentina. Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc y Perez, los apellidos más ricos de Argentina.

Detrás de Rocca, en el ranking de argentinos aparecen Alejandro Pedro Bulgheroni y familia, de Pan American Energy (US$ 7.300 millones); Gregorio Pérez Companc y familia, de Molinos Río de La Plata y PeCom Energía (US$ 3.900 millones); Jorge Pérez, de Ican Brickell, St. Regis Resort an Residences, entre otros (US$ 3.000 millones); y Eduardo Eurnekian, de Corporación América (US$ 2.700 millones).

Le siguen la familia Werthein, de CEI Citicorp, La Caja, y Telecom, entre otros (US$ 2.300 millones), Edith Rodríguez, de Pluspetrol, la mujer más rica del país (US$ 2.000 millones); Alberto Roemmers, de Laboratorio Roemmers (US$ 1.800 millones); Hugo Sigman y Silvia Gold, de Grupo Insud (US$ 1.600 millones) y en el puesto 10, Marcos Galperín, de MercadoLibre (US$ 1.600 millones).

Además, en la lista aparecen Javier Madanes Quintanilla, con U$S 1.600 millones, dueño de la compañía de aluminio Aluar; Jorge Brito, del Banco Macro, con U$S 1.500 millones; el dueño de los supermercados Coto, con U$S 1.100 millones; y los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera, con U$S 1.000 millones. Con $ 1.000 millones, Héctor Magnetto es uno de los argentinos más "pobres" de la lista.





La lista de argentinos la completan Alberto Pierri y su familia, propietarios de Papelera Tucumán, con U$S 600 millones; Franco Macri y familia, con U$S 540 millones; la familia Born, con U$S 510 millones; Nicolás Martín Caputo y familia, U$S 500 millones; Daniel y Omar Garbarino, con U$S 500 millones; y la heredera de "Amalita" Fortabat, Amalia Amoedo Lafuente, con U$S 480 millones. (Fuente: Perfil).-