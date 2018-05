Las aberrantes cartas sexuales de un sacerdote acusado de abusos en el Instituto Próvolo

"Cuando firma el destinatario hace un dibujo de un hombre con un pene erecto y, en otros finales de carta, aparece la inscripción te bendigo y la figura de un hombre con sombrero y un traje parecido a una sotana que emula una eyaculación", detalla la fuente.





En las cartas aparecen mencionadas las monjas del Próvolo y, en particular, la religiosa japonesa Kumiko Kosaca que es una de las imputadas como cómplice y partícipe de algunos de los abusos sexuales.





curas.jpg







- Lenguaje sensible -













Carta 1









"Y aquí me pongo a contar al compás de un sordomudo. Tené cuidado ahí adentro a ver si te rompen el culo. Me parece que la japonesa está bailando la conga en vez de que habla su acento que te acaricie la poronga. Y ya me voy despidiendo de un amigo sin igual que Dios nos bendiga a todos y, por las dudas, tomá..." (Cierra con el dibujo de un hombre con el pene erecto).













Carta 2









"La hermana japonesa le pidió un consejo al contemplativo Rubimacho (en aparente referencia a Corbacho, que es rubio) y estando solos en el aula Rubimacho le dijo a la hermana japonesa: la apertura, la apertura es siempre el principio de toda obra. La hermana entendió mal y su apertura fue de piernas."









"El latido del corazón del contemplativo era intenso y su pierna del medio se elevó como un avión. Mientras el contemplativo le metía sus pensamientos carnales a la hermana, la hermana japonesa estaba como en éxtasis".









Carta 3









"Che a ver si te prendes con la computadora y sacas algo interesante o un culo o un sorete flotante, la cosa esta como la concha de la lora, hay algunos muditos que se hacen la paja con la computadora (...) alégrate un poquito en internet, hácete una puñeta y déjate de joder."









"Y ahora como dijo Feliciano agarrámela con la mano y sentime la fragancia, te saludo a la distancia".









Carta 4









"Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela si este año no te haces cura soplame bien esta vela".









"Che Horacio déjate de joder si llegan algunas monjas seguro es pa coger". "Que las hermanas vayan pasando, por fin se dio una, antes que andarme pajeando..." "Yo no sabía qué hacer en este gran instituto". "Si esto sigue así, terminaba como un Pu..."









"Pero el señor me escuchó." "Y me sacó de la modorra." "Espero que las hermanas me muestren su gran cotorra". "Ya los curas oxidados, terminaron su lenteja, por fin la congregación, mandó unas monjitas pendejas."









"Qué bueno estar en este Teloh (sic) porque así se parece, ahora llegará la noche y la hermanita recibirá lo que se merece".









Carta 5









"¿Che nunca pasó una pareja por ahí con un auto y pidió un turno ? (en referencia al colegio donde vivía el cura) Porque ese lugar donde estás vos, parece un albergue transitorio".









"Que manden monjitas pendejas que les hacemos un buen retiro espiritual".









"Cuando firma el destinatario hace un dibujo de un hombre con un pene erecto y, en otros finales de carta, aparece la inscripción te bendigo y la figura de un hombre con sombrero y un traje parecido a una sotana que emula una eyaculación", detalla la fuente.

En las cartas aparecen mencionadas las monjas del Próvolo y, en particular, la religiosa japonesa Kumiko Kosaca que es una de las imputadas como cómplice y partícipe de algunos de los abusos sexuales.

Lenguaje sensible

Carta 1 "Y aquí me pongo a contar al compás de un sordomudo. Tené cuidado ahí adentro a ver si te rompen el culo. Me parece que la japonesa está bailando la conga en vez de que habla su acento que te acaricie la poronga. Y ya me voy despidiendo de un amigo sin igual que Dios nos bendiga a todos y, por las dudas, tomá..." (Cierra con el dibujo de un hombre con el pene erecto).

Carta 2 "La hermana japonesa le pidió un consejo al contemplativo Rubimacho (en aparente referencia a Corbacho, que es rubio) y estando solos en el aula Rubimacho le dijo a la hermana japonesa: la apertura, la apertura es siempre el principio de toda obra. La hermana entendió mal y su apertura fue de piernas." "El latido del corazón del contemplativo era intenso y su pierna del medio se elevó como un avión. Mientras el contemplativo le metía sus pensamientos carnales a la hermana, la hermana japonesa estaba como en éxtasis". Carta 3 "Che a ver si te prendes con la computadora y sacas algo interesante o un culo o un sorete flotante, la cosa esta como la concha de la lora, hay algunos muditos que se hacen la paja con la computadora (...) alégrate un poquito en internet, hácete una puñeta y déjate de joder." "Y ahora como dijo Feliciano agarrámela con la mano y sentime la fragancia, te saludo a la distancia". Carta 4 "Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela si este año no te haces cura soplame bien esta vela". "Che Horacio déjate de joder si llegan algunas monjas seguro es pa coger". "Que las hermanas vayan pasando, por fin se dio una, antes que andarme pajeando..." "Yo no sabía qué hacer en este gran instituto". "Si esto sigue así, terminaba como un Pu..." "Pero el señor me escuchó." "Y me sacó de la modorra." "Espero que las hermanas me muestren su gran cotorra". "Ya los curas oxidados, terminaron su lenteja, por fin la congregación, mandó unas monjitas pendejas." "Qué bueno estar en este Teloh (sic) porque así se parece, ahora llegará la noche y la hermanita recibirá lo que se merece". Carta 5 "¿Che nunca pasó una pareja por ahí con un auto y pidió un turno ? (en referencia al colegio donde vivía el cura) Porque ese lugar donde estás vos, parece un albergue transitorio". "Que manden monjitas pendejas que les hacemos un buen retiro espiritual". Carta 6 "Espero que te llevés bien con las bigotudas y los oxidados y los pequeños silenciosos, y nunca te olvides que el sida no se cura". Carta 7 "¿Vas a venir antes de fin de año (a Buenos Aires)? Tené cuidado, a ver si te traes a la gatita por equivocación para pasarte un buen fin de semana, total es muda, no habla".

La causa Corbacho acumula 16 imputaciones en la causa que investiga el fiscal Gustavo Stroppiana. Está detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer, en al pabellón 5, junto a otros presos acusados de abusos y violencia de género. La causa por abusos a chicos sordos e hipoacúsicos en el Próvolo tiene 14 imputados, a tres de los cuales se les concedió la prisión domiciliaria: el cura italiano Nicolás Corradi (82); la monja japonesa Kumiko (42), y la ex representante legal Graciela Pascual.

(Fuente Clarín)





"Espero que te llevés bien con las bigotudas y los oxidados y los pequeños silenciosos, y nunca te olvides que el sida no se cura".









Carta 7









"¿Vas a venir antes de fin de año (a Buenos Aires)? Tené cuidado, a ver si te traes a la gatita por equivocación para pasarte un buen fin de semana, total es muda, no habla".













La causa









Corbacho acumula 16 imputaciones en la causa que investiga el fiscal Gustavo Stroppiana. Está detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer, en al pabellón 5, junto a otros presos acusados de abusos y violencia de género.









La causa por abusos a chicos sordos e hipoacúsicos en el Próvolo tiene 14 imputados, a tres de los cuales se les concedió la prisión domiciliaria: el cura italiano Nicolás Corradi (82); la monja japonesa Kumiko (42), y la ex representante legal Graciela Pascual.













(Fuente Clarín)