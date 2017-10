La violaron 10 vecinos y vive encerrada hace un año porque la amenazan

Paula, una joven de 19 años, fue a una fiesta en diciembre de 2016 donde la drogaron y fue violada por un grupo de 10 hombres vecinos del barrio de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Ahora denuncia que hace casi un año vive un calvario: no puede salir de su casa porque la amenazan. El pasado sábado le tirotearon su casa y a pesar de haber hecho más de 20 denuncias en la justicia, los hombres siguen intimidandola.





"Mi vida es un infierno, vivo encerrada con 7 criatura (4 de sus hermanos y sus 3 hijos) y no puedo ir ni a la esquina porque los violadores se acercan a la para hostigarnos", contó la mujer y apuntó contra el juez y la fiscal de la causa porque los hombres rompen la restricción perimetral constantemente y la custodia policial que les pusieron -que no la cuida de 6 de la tarde a 7 de la mañana- "no hace nada".