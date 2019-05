La UCR ratificó su pertenencia a Cambiemos y exigió la apertura hacia otras fuerzas

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), luego de una maratónica jornada de deliberaciones, resolvió por amplía mayoría ratificar su pertenencia a Cambiemos luego de la votación realizada en el complejo porteño de Parque Norte. Entre los puntos más salientes del documento se estableció la constitución de una comisión de Acción Política, que tendrá un amplio poder de negociación con los socios partidarios. En el cierre del encuentro, el presidente del centenario partido, Alfredo Cornejo, denunció una "extorsión" del presidente Mauricio Macri sobre el radicalismo y admitió que "hay probabilidades ciertas de salir derrotados" en octubre frente a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.





La posición del gobernador de Mendoza se impuso con 261 a favor, sólo 14 en contra y 39 se retiraron porque no los dejaron hablar, la mayoría del bloque alfonsinista que peleaban por romper Cambiemos, entre ellos el presidente de la Convención, el cordobés Jorge Sappia.





"Estamos orgullosos de lo que hicimos en el 2015", dijo Cornejo en relación al acuerdo con el PRO sellado en Gualeguaychú. El titular de la UCR pidió "ratificar Cambiemos pero procurar la ampliación de un frente mucho más amplio que logré los objetivos que no logramos hasta aquí".





Criticó además que no se ha logrado bajar la pobreza, que se ha endeudado más el país y que los resultados económicos no dan cuenta de una mejora para el pueblo argentino. Por estos motivos, consideró que el radicalismo no debe "callarse".





"Que dejen de decirnos que no podemos hablar en público. Queremos una nueva coalición, no importa el nombre, sino que se respeten los partidos como en Uruguay, en Chile, países vecinos", dijo. Y continuó: "El presidente Macri debe entender que hay que ser tolerante con las diferencias y que debemos dialogar más y respetar al radicalismo, no solo porque contribuyó con su triunfo sino porque tenemos ideas sensatas".





La votación del documento se realizó al cabo del duro discurso de Cornejo, con críticas hacia el Pro y exposiciones de una larga lista de convencionales que se extendió por más de cinco horas, donde un grupo de militantes cantó contra el presidente Mauricio Macri.





En el documento votado se establece como condición de la permanencia de la UCR en Cambiemos la "formulación de una coalición con un esquema de funcionamiento reglado sistémico que provea certidumbre en los procesos decisorios".





Otro de los pedidos del partido fue el de promover mayor "certidumbre en los procesos decisorios", y asimismo crear una "comisión de acción política" para "procurar la ampliación de la coalición, su fortalecimiento e institucionalización".









Guiño para el vicepresidente





La ministra de Desarrollo Social nacional, Carolina Stanley, señaló ayer que para los comicios de octubre próximo el candidato de Cambiemos "es, claramente, (el presidente) Mauricio Macri", pero agregó que la fórmula "está abierta desde hace tiempo" para completarse. "Ya lo dijeron él y todas las personas que integran nuestro espacio", aseveró la funcionaria tras la reunión de gabinete en la Casa Rosada .





La funcionaria dijo que la definición del compañero de fórmula "está abierta hace un tiempo".