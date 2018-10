La tía de Sheila se despegó del crimen y complicó a su marido

Leonela Ayala, tía de Sheila, negó haber asesinado a su sobrina y aseguró que no estuvo en su casa el domingo a la tarde, momento en el que la nena fue vista por última vez.

Según informa Clarín, eso fue lo que la mujer declaró este sábado ante el fiscal Gustavo Carracedo, quien la visitó en el hospital donde la mujer dio a luz a su cuarto hijo.

La mujer aseguró que abandonó su casa del barrio Trujui, en la localidad bonaerense de San Miguel, entre las 12 y las 18, acompañada de sus hijos. Ese dato complicaría más a su marido, Fabián Esequiel González Rojas, también detenido por el asesinato.

"Tomamos alcohol y drogas y no sabemos lo que pasó", había dicho la mujer a la Policía cuando fue arrestada. Pero Ayala había tenido una contradicción cuando en la entrevista preparto aseguró que durante su embarazo no tomó "ninguna sustancia" y no fumó "ni siquiera un cigarrillo". Los investigadores sospechan que con la versión del alcohol y las drogas, hablaba por su esposo.





Ahora, el fiscal Carracedo buscará probar esos dichos con testigos y con datos de antenas de celulares que acrediten en qué zona estuvo Ayala esa tarde. De todos modos, los investigadores creen que el cuerpo de Sheila estuvo escondido varios días en el departamento de la pareja, por lo que podría haber incurrido en el delito de "encubrimiento agravado".