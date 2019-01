La salida de divisas llegó a u$s 27.320 millones en el año 2018

La fuga de capitales en 2018 fue de u$s 27.320 millones y superó el máximo de 2008, cuando se produjo el conflicto entre el gobierno y el campo y el inicio de la crisis financiera internacional. Según los datos del informe cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la salida de dólares durante el año pasado equivalió a 6 puntos del PBI.





Luego de un largo semestre de profunda inestabilidad, el mercado cambiario logró cierta calma en el último trimestre del año, con una reducción de las compras de divisas para atesoramiento. De hecho, en el último mes del año, cayó a u$s 862 millones, menos de un tercio de los u$s 2.700 millones que las personas físicas adquirieron en el mismo mes de 2017. El dato no tan auspicioso es que esa cifra fue el doble que la registrada en noviembre pasado. También creció en 100 mil personas la cantidad de clientes que adquirió dólares. Llegó a 980 mil.





También cayó entre noviembre y diciembre la cantidad de personas que vendió divisas, de 700 mil a 570 mil.





El organismo monetario destacó en su último informe sobre la evolución del mercado de cambios que las empresas del sector real fueron vendedoras netas por u$s 1.500 millones, en contraposición a la compra de u$s 200 millones de doce meses atrás.





Las compras de u$s 800 millones por parte de las "personas humanas" se ubicaron "entre los mínimos desde la flexibilización de la normativa cambiaria" en diciembre de 2015, cuando se salió del cepo. En cambio, el grupo "inversores institucionales y otros", tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas por alrededor de u$s 150 millones. Igual, fue menos del 10 por ciento de la salida neta promedio mensual que tuvieron del período de inestabilidad cambiaria abril-septiembre, según señaló el BCRA.





Diciembre fue el noveno mes consecutivo en el que se anotó una salida neta de capitales por inversión de cartera. La fuga por desarme de pesos se ubicó en u$s 650 millones.





Por otra parte, en diciembre los bancos incrementaron la posición general de cambios, es decir la tenencia de activos dolarizados, en 1.597 millones de dólares. En total, la llevaron a u$s 6.576 millones.





El déficit de divisas por turismo, otra vía de salida de dólares, fue en el año de u$s 6.800 millones.