La noble tarea de los que se dedican a sanar, que tendrán un merecido festejo en su día

En homenaje al natalicio del cubano Carlos Juan Finlay Barrés, se conmemora hoy en la Argentina el Día del Médico, una fecha establecida en 1955 por la Confederación Médica Panamericana (CMP). El galeno caribeño, nacido un 3 de diciembre de 1833, era hijo de un médico británico. Su máximo descubrimiento fue haber confirmado la teoría sobre que la propagación de la fiebre amarilla ocurría a través del mosquito aedes aegypti.

En 1865 Finlay comenzó a ocuparse de la enfermedad, sus estudios resultaron en una hipótesis que presentó en 1881 ante la Academia de Ciencias de La Habana, el trabajo se titulaba El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla, en el cual describía las características y hábitos del mosquito y anunciaba el invaluable descubrimiento del contagio en seres humanos.

En el informe exponía cinco casos donde se verificaba la propagación de la enfermedad por la picadura del mosquito.

Inicialmente su hipótesis fue totalmente descartada porque en la época la teoría médica dominante consideraba que la fiebre amarilla se transmitía por la ropa u objetos con los que tenía contacto el enfermo.

Estadísticas

Argentina es uno de los países con mayor cantidad de médicos por habitante, según el último estudio de demografía médico del Ministerio de Salud de la Nación (de diciembre de 2015), en el que se indicó que actualmente ejercen la profesión 215.820 médicos matriculados, de los cuales el 56% son varones y el 44% mujeres.

Las especialidades más elegidas por los profesionales son Pediatría, Clínica Médica, Obstetricia y Ginecología. En tanto, se inscriben anualmente en las universidades habilitadas (entre públicas y privadas) aproximadamente 14.000 nuevos estudiantes a la carrera de grado y egresan anualmente 5.000 nuevos médicos en todo el país.

Otros estudios oficiales han señalado que Argentina tiene 3,8 médicos por cada 1.000 habitantes, una proporción que supera a la de países como Brasil, Uruguay y México y también Canadá y Suecia, por mencionar algunos.

Se han señalado los parámetros que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera dos niveles de recomendaciones de médicos por habitantes: "La principal es un profesional cada 1.000 habitantes para atender las necesidades sanitarias mínimas, y la otra es considerar la media elaborada por región; para el caso de Argentina es de 1,98 médicos cada 1.000 habitantes".

Uno de los problemas que enfrenta el sistema de salud es la mala distribución de los profesionales: muchos en las ciudades, pocos en el interior.





Siniestralidad

La mala praxis y la historia clínica fueron los temas centrales del curso titulado La salud y el Nuevo Código Civil y Comercial que se realizó en el auditorio del Círculo Médico Departamento Paraná, entidad organizadora de la actividad. Allí en su exposición, el médico legista y forense, Jorge Sánchez López, se enfocó en cómo impacta la siniestralidad en las acciones del profesional en las conductas que se pueden adoptar.

Los números fueron elocuentes: Paraná, seguido por Concordia, encabeza el listado de mayor siniestralidad en Entre Ríos. Los siniestros –procesos judiciales–, representan el 8 % en la provincia, mientras que los incidentes –aquellos procesos que pueden llegar a judicializarse– se corresponden con el 92%.

Las especialidades más siniestradas en Paraná, tanto Civil como Penal, son Ginecología y Obstetricia, seguida por cirugías de todo tipo y Ortopedia y Traumatología. En la ciudad, el 85% de las causas son civiles y el 15% penales.

El curso tuvo por objetivo informar a los médicos sobre los cambios realizados en el Nuevo Código Civil y Comercial que inciden en el área de la salud, puntualizando en los alcances que tiene sobre la historia clínica y la mala praxis médica, la evaluación del riesgo de las acciones del profesional y las conductas que se pueden adoptar.

Una de las principales conclusiones del encuentro fue que la historia clínica es el respaldo más importante que tiene el profesional ante un litigio, por ello la necesidad de que se complete con letra clara, sin abreviaturas y dejando todo absolutamente explicitado.

"La historia clínica es el elemento y documento legal y científico más importante que tiene el médico, pero el 80%-90% de los profesionales no lo llenan o no lo hacen de forma correcta (...) La letra tiene que ser clara, legible, frases cortas y con sentido", aconsejó López Sánchez a los presentes.

"Yo no hablo de mala praxis, no me gusta, porque la mala praxis, por imprudencia, negligencia e impericia, yo lo dejaría para el ámbito Penal, que es donde debe estar. A nivel Civil es más interesante hablar de error médico, omisión e inacción, y eso es lo que nos termina juzgando, esto no lo digo yo, sino que lo dicen los americanos y europeos en sus últimos libros de Medicina Legal", explicitó el disertante.

Otra de las principales recomendaciones de Sánchez López fue que "al paciente siempre hay que decirle la verdad, no se puede ocultarle las cosas, es importante hacerlo participar en la toma de las decisiones, explicarle por qué la intervención, explicarle todo, no solo al enfermo sino también a la familia, porque la familia también es litigiosa".

Sánchez López concluyó su exposición con lo que él definió los 10 mandamientos para evitar la mala praxis médica: el enfermo nunca es un objeto, es sujeto; no mentir; ser prudente; adquirir pericia; ser diligente; dejar constancia: para la Justicia lo que no está escrito no existe; reconocer sus límites; informar por objetivos; hacer sentir a los familiares colaboradores y cobrar lo justo.





Salutación

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Víctor Lozze, destacó la labor profesional que los médicos realizan todos los días del año. "Tanto en el sector de la salud pública como en el privado hacen un trabajo importante; en la parte estatal su función está abocada a los hospitales, dispensarios y centros de salud. Mientras que en lo privado dedican mucho de su tiempo al consultorio y dentro de los sanatorios atendiendo a los pacientes", reflexionó en comunicación con UNO.

En Entre Ríos hay una libre elección de médicos, esa es una característica fundamental. Quiero felicitar a los médicos en su día", resaltó.

A través de este medio se enviaron salutaciones desde la Acler, el Círculo Médico de Paraná, Medical y la Clínica Modelo entre otros.