La nena down de Malargüe pudo hacer la comunión

Finalmente la historia de María Fernanda (11) tuvo una resolución feliz. Es que, luego de tomar repercusión nacional, la Iglesia de Malargüe dio marcha atrás el último viernes y le permitió a esta nena con síndrome de Down hacer su primera comunión, según publicó este domingo el diario Ciudadano Sur.Días atrás su familia denunció que el padre Luis Sanjurjo, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, le había negado tomar ese sacramento porque "María Fernanda no podía rezar de corrido el Padre Nuestro".El sacerdote había llamado a la familia de la nena para comunicarles que esa ilusión quedaría trunca debido a que "no estaba preparada", a pesar de haber hecho 2 años de catequismo.Pero la exposición mediática del polémico caso lo convirtió en un asunto nacional, por lo que, quizás, la Iglesia sureña tuvo que rever la decisión.Y el sueño de María Fernanda se hizo finalmente realidad el último viernes, justo en el Día de la Virgen, y rodeada de su familia y de todos sus compañeritos.