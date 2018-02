La muerte de Débora Pérez Volpin: la Justicia caratuló la causa como homicidio culposo

La muerte de Débora Pérez Volpin, ocurrida ayer en el Sanatorio de la Trinidad, causó una verdadera conmoción: la periodista y diputada de 50 años había acudido al centro médico por una molestia estomacal y murió mientras le realizaban una endoscopía, estudio considerado menor y bajo en riesgos. De inmediato, la familia se movilizó para pedir explicaciones sobre la causa de muerte y obtuvo el siguiente informe: "El Sanatorio de la Trinidad Palermo, informa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Débora Pérez Volpin. Se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha [por ayer] durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorespiratorio, que no respondió a las maniobras habituales de reanimación".





Ante la falta de detalles que explicaran las verdaderas razones de la muerte, su círculo íntimo acudió a la Justicia. Este miércoles por la tarde, se pudo saber que la causa es llevada por el Juzgado Criminal y Correccional 57 y está en manos del juez Gabriel Ghirlanda bajo la carátula de homicidio culposo y que se le practicará una autopsia esta tarde a las 18.





El juzgado recibió el pedido de investigación de parte de la familia y según publica La Nación hay "una médica autoimputada que se presentó proponiendo un abogado defensor".





Con mucho pesar, en el ciclo en el que ella participó 12 años, Arriba Argentinos, se le hizo un homenaje y sus ex compañeros destacaron su bondad como persona y profesionalismo. Bonelli y su equipo no pudieron ocultar la tristeza que sentían ante la noticia. Además, el conductor recalcó que el pesar era más hondo ya que las causas de su muerte no están definidas. "Todos estamos angustiados por su desaparición física, pero también por que no sabemos qué es lo que pasó. Porque el día lunes se internó a hacerse una serie de estudios y ayer falleció. (...) Es un ser de luz Débora, se fue físicamente pero va a seguir acá. Te extrañamos muchísimo, te mandamos un beso donde estés y te queremos muchísimo", dijo visiblemente afectado.





Así la despidió Claudio Bonelli, su compañero