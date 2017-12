La madre del marino entrerriano dijo que esperaban este desenlace

En el último parte sobre el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan la Armada Argentina confirmó que "no habrá salvamento de vidas", a 15 días de la desaparición del sumergible con 44 tripulantes a bordo que había iniciado una expedición en Ushuaia el 15 de noviembre con destino a Mar del Plata tras participar de un ejercicio de adiestramiento. Esto significa que la fuerza dispuso un cambio en la metodología para encontrar al submarino, por lo que ya no hay esperanzas de encontrar con vida a los marinos. El capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada y encargado de brindar las últimas novedades, explicó que continuarán los rastrillajes para dar con los restos del navío. "Se ha llegado al doble de la cantidad de tiempo de las posibilidades para poder rescatar" a los tripulantes, argumentó el portavoz.





"Lo esperábamos"

La madre del submarinista concordiense que sigue desaparecido en las aguas del Atlántico Sur, Fernando Mendoza, dijo casi con resignación que esperaban esta noticia por los días que transcurrieron desde que comenzó el operativo de rescate. "Me lo esperaba. Con la tecnología que supuestamente hay y los buques que hay en Comodoro Rivadavia, como madre me esperaba esta noticia", se lamentó Raquel Colombani en comunicación con UNO. Mientras la Armada comunicaba lo que pocos querían escuchar, la mujer –que también tiene otros dos hijos– intentaba asimilar un duro golpe, uno más en esta desgarradora vigilia de más de dos semanas. Cuando se le recordó que el presidente Macri había asegurado que la búsqueda iba a seguir hasta dar con el navío y sus tripulantes, la mamá de Fernando fue realista: "De ahí a encontrarlos vivos es medio difícil. ¿Vos te imaginás a qué cantidad de metros estarán? No sé a cuántos metros la presión del agua te mata, hay que ser realistas desgraciadamente".

A medida que hablaba brotaba el dolor por no saber nada de su hijo, en un duelo que comenzó hace varios días. "En este momento ni lágrimas quedan, 15 días llorando por mi hijo. El martes fue el día de sus cumpleaños 38", sostuvo con pesar. Raquel agradeció la masiva movilización en su Concordia natal, al igual que el apoyo recibido en Entre Ríos: "Y a la Gobernación, que me ha llamado también. Le agradezco a la gente", señaló.

"Paso un duelo con color esperanza, pero 15 días bajo el agua es medio difícil. Ojalá Dios quiera y la Virgen que haya vida, te lo juro que no sé qué haría. No sé lo que haría si aparece mi hijo vivo. Tanto él como los 43 restantes. Ahí son 44, pero es uno solo, el grupo es uno solo, es un equipo", confesó.

Colombani habló desde Santa Clara del Mar, donde reside uno de los hermanos del marino concordiense. A pocos kilómetros, en Mar del Plata, su esposa y madre de sus dos hijos atraviesa una lógica crisis. "No quiero ir todos los días a la casa de Carolina, porque es caótico todo esto", añadió.

Respecto de las familias que se presentaron como querellantes en la causa que investiga qué es lo que pasó con el submarino desaparecido, la mujer aseguró que su familia no recurrió a la Justicia, y aclaró: "En todo caso eso le corresponde a su esposa, él tiene su familia. Aparte a mí no me interesa lo que pueda hacer la Justicia, porque la Justicia en este país no existe. Lo único que quiero es mi hijo vivo".

Por otra parte adelantó que el fin de semana regresará a Concordia junto a su marido teniendo en cuenta el cambio de estrategia de la Armada y la información a cuentagotas que se brinda desde la fuerza militar. "Los partes primero, eran cuatro por día, después ya fueron mermando y ahora es uno solo. En cuestión de días ni eso va a haber. Aunque ahora Balbi dijo que van a seguir buscando, pero por lo que dijo vida ya no buscan, solo buscan la nave", consideró.

Insistió: "Hay que ser realistas en este momento, desgraciadamente. No tengo lágrimas; no siento nada en una palabra, estoy viviendo porque tengo que estar pensando en los otros hijos y en los nietos que tengo. En estos momentos estoy como nula".

Concordia se movilizó el martes por la noche y en una caminata por varias calles céntricas amigos, familiares y allegados al teniente Mendoza se unieron en una oración por su aparición con vida.





En qué estado se encuentra la causa judicial

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, confirmó ayer que el gobierno nacional le brindará toda la información secreta que pueda ser útil en la investigación vinculada al submarino ARA San Juan. La magistrada aseguró que el Estado, mediante el Ministerio de Defensa, dictaminó que la información, hasta ahora reservada, no estará alcanzada por el secreto militar. Por lo tanto, podría quedar a su disposición en breve. "A partir de que el Gobierno dice que la información necesaria para investigar la causa no está alcanzada por el secreto militar, podemos avanzar. De hecho, ya han ordenado que nos den todo lo que estamos pidiendo de sede judicial", afirmó Yáñez en declaraciones a Luis Novaresio en radio La Red.

La jueza es la titular en la causa caratulada por "averiguación de ilícito". Se espera que en los próximos días reciba la información pertinente respecto de "las condiciones en que salió el submarino, las reparaciones que le hicieron antes de zarpar, quién dio el visto bueno para que el ARA San Juan saliera al agua y cuál era la misión que tenía". "Son cuestiones específicas que más que conseguirlas a través de los medios debería contar con ellas en el expediente", agregó.