La inflación que mide la CGT rozó el 26% anual

La inflación que mide la Confederación General del Trabajo (CGT) rozó el 26% anual y dejó en evidencia la incipiente pérdida de poder adquisitivo que tendrían este año la mayoría de los sindicatos que se encolumnaron detrás del techo paritario que impuso el Gobierno nacional del 24%.





Según el último informe del Observatorio de Datos Estadísticos (ODE) de la central obrera, la inflación de noviembre fue de 2,18%, lo que revela un incremento de precios anualizado de 25,92%. La CGT informó que el mes pasado las canastas básicas alimentaria y total se encarecieron 1,71%. "Un adulto para no ser indigente necesita un ingreso por mes de 2.325,15 pesos (76,44 pesos por día)", resaltó el estudio, mientras que el mismo adulto para no ser pobre necesita 5.376,13 pesos, o 176,74 pesos por día. El ODE agregó que una familia compuesta por dos mayores y dos menores necesita 7.254,26 pesos por mes para no ser indigente y 16.318,55 pesos para no caer en la pobreza. Equivale a 238,49 pesos y 536,50 pesos por día, respectivamente.





Estos datos dejaron en offside a los sindicalistas que acordaron pautas salariales del 22% al 24%.