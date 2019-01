La hermana de Thelma Fardin dijo que está "segura que Darthés no la violó"

La denuncia que hizo Thelma Fardin por abuso sexual contra Juan Darthés a fines de 2018, generó una gran conmoción en el país.En aquel momento, el colectivo de Actrices Argentinas , acompañó a Fardin para hacer pública la denuncia, pero la misma parece tomar un giro inesperado.

El abogado, Fernando Burlando , afirmó esta semana que hay un testigo clave que desmentirá la denuncia que realizó la actriz en perjuicio del actor. Y ahora apareció audio de una entrevista en el que Carla Lescano, hermana de la actriz, dice: "Estoy segura que Darthés no la violó, mi hermana se quiso suicidar varias veces".

En diálogo con Mario Thibault en Radio del Centro, la joven asegura que tuvo que cambiar las redes sociales por el hostigamiento que reciben ella y su hijo. Asimismo, indica que "Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. Yo no se si hubo alguna actuación, yo puedo decir que es mentira que ella quiso avanzar a Darthés, pero estoy segura que el no la violó".

Embed



También señaló: "No quiero que mientan con este tema. Ahora el papá de Thelma puede aprovechar esta situación para limpiar su nombre, no me interesa meterme con él. Quiero estar al margen de esto pero no quiero que mientan".

Y disparó: "Me refiero al colectivo (de actrices) y a la mentira de decir que 'nos violaron después de 10 años'. Cuando a mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Me revisaron 20 médicos, me inspeccionaron hasta las uñas de los pies, me hicieron cámara Gessell. Y ahora parece que la moda de ahora es decir 'me violaron hace 10 años'.