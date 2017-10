La fuerte discusión de Luis Novaresio y un gremialista por el paro de pilotos

Luis Novaresio discutió acaloradamente al aire con un dirigente gremial, a raíz del nuevo paro de Aerolíneas Argentinas y Austral que afectó los vuelos y podría durar más de 48 horas.





En el programa Novaresio 910, entrevistaron a Rubén Fernández, secretario general de la Unión del Personal Superior de Empresas Aerocomerciales (UPSA).





De entrada, el periodista le preguntó si la huelga era la única forma de protestar y "afectar a 40 mil pasajeros".





"¿Qué cree que siente el laburante que le cuesta juntar mucho dinero para comprar un pasaje y escucha que un empleado cobra 45 mil pesos y lo deja varado en el aeropuerto?", preguntó Novaresio y pidió que el gremio garantice el "servicio público esencial", lo que levantó la temperatura del reportaje.





"Estamos hablando de esos promedios tan altos, pero es gente con mucha especialización", justificó el jefe de UPSA.





"Primero se hacía paro porque iban a privatizar la empresa, cosa que no pasó, usted está reconociendo que aumentaron las frecuencias y demás", siguió Novaresio.





Ahí Fernández lo cruzó: "¿Cuándo hicimos paro porque iban a vender a la empresa?. Nunca, de qué estamos hablando Luis".





"Estamos hablando de que hoy hay 40 mil personas que sí pueden elegir otra compañía, no eligen más ni Aerolíneas ni Austral", lo apuró el periodista.





Y le recordó que apenas asumió Mauricio Macri hubo protestas por el temor a la privatización de la línea aérea, lo mismo que cuando desembarcaron las low cost. Sin embargo, Fernández le dijo que durante la gestión de Isela Costantini "no hubo un solo conflicto" y que comenzaron este año cuando hubo "un ajuste salarial".





La medida de fuerza de hoy es a raíz de la falta de acuerdo en la paritaria 2018 (va de septiembre de 2017 a septiembre pasado). Cinco gremios aeronáuticos decidieron parar: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior de Empresas Aeronáuticas (UPSA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).





Finalmente, el periodista le preguntó si volverían a hacer paro de no llegar a un acuerdo. Vino otra pelea.





Rubén Fernández (gremialista): Y probablemente sí, lamentablemente sí, si no hay acuerdo salarial si, como haría cualquier otro gremio de cualquier otra actividad.





Luis Novaresio (Periodista): Pero no es cualquier actividad, se llama transporte público esencial en los manuales de derecho administrativo de la escuela secundaria se enseña.





Fernández: En los tratados de la OIT, en ningún lado figura eso que usted dice.





Novaresio: No es cierto eso que está diciendo.





Fernández: En la Organización Internacional del Trabajo, somos trabajadores comunes.





Novaresio: No es cierto lo que está diciendo, es transporte público esencial. Esto es como la aritmética: dos más dos son cuatro.





Fernández: No, no es como la aritmética, si hay una organización que se llama Organización Internacional del Trabajo donde están representados los gobiernos, las empresas y los trabajadores y el transporte no está considerado un servicio esencial: entonces me parece que la razón la tengo yo, Luis.





Novaresio: No. La verdad que creo que no, pero le dejo un saludo.





Fernández: Bueno, está bien, si usted piensa que está por encima de todo el mundo es otra cosa.





Novaresio: No Rubén, le mando un saludo.