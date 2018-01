La empleada insultada por Triaca: "Se enojó porque me retrasé"

Sandra Heredia, la empleada insultada y despedida por el ministro Jorge Triaca, dio su versión en "América Noticias" sobre los polémicos audios que desataron la furia del funcionario del Gobierno, a quien acusó de haberla empleado en "negro".

"Me sorprendió porque teníamos buena relación", expresó al referirse a la reacción de Triaca. Detalló, en su relato, que la empleaba Carlos Triaca (hermano del político) pero que trabajaba para toda la familia en una quinta situada en Boulogne.

Respecto de la situación que derivó en el enojo del ministro, Heredia contó: "Se enojó porque me retrasé y no llegué a atenderlo".

"El 6 de enero citó su cuñado y me dijo que quedaba despedida. Le pregunté el motivo y me dijo que no había, que todo tiene un ciclo", señaló Heredia. Y Agregó: "Quiero que me paguen lo que corresponde".