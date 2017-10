La desgarradora carta de una nena de 10 años que sufre bullying e intentó quitarse la vida

Hay conmoción en Neuquén por la carta que dejó una chica de 10 años a su mamá en Neuquén. "No quiero vivir más. Te voy a extrañar, mamá", escribió la menor en una nota a su mamá.





"Soy una manzana podrida porque nadie quiere jugar conmigo, nadie me habla y todos me maltratan. Quiero morir, no quiero vivir más así, mamá te voy a extrañar".Con esas palabras M quería despedirse de su mamá en una carta que dejó en el living de su casa antes de meterse en el baño con un cuchillo.





La nena de 10 años finalmente abrió la puerta y entre lágrimas salió con un pequeño corte en la muñeca. Según publica el diario Crónica el hecho sucedió el jueves pasado durante la madrugada. La nena había tenido un conflicto en la escuela y los directivos le pidieron que no regresara a la institución.





El papá de la nena, Walter, explicó que "el portero del colegio nos dijo que las autoridades no tienen más nada que hablar con nosotros y que no la llevemos a clases. Se creen que la escuela pública es de ellos".





El hombre contó cuáles son las situaciones que su hija sufrió en el recinto:"Le arrancan las hojas, los compañeros la patean, la pellizcan. Todo este maltrato la llevó a dejarle la nota a la madre. Tiene 10 años, no puede tener esas cosas en la cabeza. Tiene que ser feliz".





Otro de los aspectos agravantes de esta situación es que, según relató el hombre, "la maestra de matemática le dijo a la mamá que mi hija es discapacitada".





Fuente: Telefé Noticias