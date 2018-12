La denuncia contra Juan Darthés: cómo cuidaban a los chicos de Patito Feo en las giras

Después de esa presentación, declaró Fardín, el "único actor adulto" que viajó a su lado la violó en su habitación del Holliday Inn. Aprovechó que a ella se le había desmagnetizado su tarjeta y la invitó a esperar en su cama. Todo lo contó en un video que no deja de generar repercusión en las redes sociales con el hashtag #MiraCómoNosPonemos. Cómo se organiza una gira Ante el trabajo de menores de edad --y sumado a que estaban fuera del territorio argentino-- la productora de Daniel Grinbank debió adecuarse a la ley para salir de gira con un éxito que duró dos años. Pero, antes, Ideas del Sur tuvo que haber dejado asentado en el Ministerio de Trabajo cada trayecto y actividad en Nicaragua y el resto de los países a visitar. Eso se traduce en la obligatoriedad de que haya tutores velando por la integridad de los chicos. Algo similar a los viajes de estudio a Europa que organizan secundarios bilingües, donde los padres son tutores acompañantes.





Pero, salvando las diferencias, en este caso, el viaje era laboral. Entre otras actividades, quienes viajan con el elenco en calidad de "tutores transitorios" se llaman talent managers. Debían ser testigos de que, por ejemplo, los chicos comieran bien, estuvieran en hoteles aptos, con traslados seguros de noche, y no trabajaran más de las horas establecidas en el contrato y bajo criterios estrictamente legales, como que estar fuera de su país no les impidiera seguir con sus estudios a largo plazo (aunque muchos rindieran las materias libres).





"Los talent managers los elegía la productora de la gira de Patito Feo, es decir, Ideas del Sur. La cantidad que viajaba dependía de la cantidad de menores. En este caso, eran tres por gira. Eso es así tanto en las producciones locales como en Disney (NdR: DG también viajó con Violetta y con Soy Luna). Nosotros no teníamos injerencia en la seguridad de los chicos. Recibíamos las carpetas 'legales' de cada chico que Ideas del Sur preparaba en el Ministerio de Trabajo local y lo presentábamos en cada país", detalló Grinbank a Clarín. El empresario aseguró que "lo que pasó con Darthés fue terrible. Porque fue como si a Thelma a Calu o a las otras denunciantes las hubiese violado alguien de la familia (por la convivencia). También fue imprevisible, porque los talent managers dormían en habitaciones al lado de las de los chicos", afirmó.





DG Entertainment le pagó a Ideas del Sur por producir los shows y luego contrató a una productora local para que la lleve a cabo. Eso en la jerga del detrás de escena de estos shows se llama "producir vía booking". Claro está, los talent managers son empleados de la productora madre de la tira. "Son quienes están siempre con los chicos en las grabaciones. Y en las presentaciones fuera del país, por ejemplo, también se fijan en que los camarines sean cómodos y aptos", agregó.





"Ayer por la tarde cuando empecé a escuchar el nombre no lo podía creer. Estoy con el estómago revuelto. Grabamos Patito feo entre los 15 y los 17 años", expresó Gastón Soffritti, protagonista de Patito Feo. "Yo compartí todas las giras con el resto del elenco. Viajábamos en general sin nuestros papás, a cargo de la producción. Dormíamos en hoteles importantes de los países, convivíamos todos en el mismo piso y jamás nadie vio nada", detalló y sumó que en las giras quedaban "a cargo de los productores y viajaban bastante las madres de Laura Esquivel y de Brenda Asnicar, pero se ocupaban más que nada de ellas" y no del resto del elenco infantil.









Soffritti se lamenta que en ese entonces "cada uno estaba en la suya" y que por eso jamás se dieron "cuenta de nada". "Eso nos da más bronca", remarcó el actor. En la misma línea se expresó en Twitter Laura Esquivel, protagonista de la tira: "Pensar que no me di cuenta por todo lo que estabas pasando en ese momento", le dijo a Fardín. Sobre estos dichos, y los de la actriz Eva de Dominici, que en Instagram contó que su padre la dejó al cuidado de Darthés en ese mismo viaje, Grinbank --que es pareja de Andrea Pietra, una de las Actrices Argentinas--, señaló que "la presencia de los padres es 'adicional' a la de los tutores, no obligatoria".













(Clarín)

En 2007 Patito Feo se estrenó en la pantalla de El Trece. El éxito de la ficción juvenil de las "Divinas" -representadas por Brenda Asnicar- y las "Populares" -con Laura Esquivel al frente- fue rotundo. Ideas del Sur -productora del programa- era propiedad de Marcelo Tinelli y el conductor estaba detrás de las decisiones. Pero la gira por Nicaragua, donde según denunció la actriz Thelma Fardín fue violada cuando tenía 16 años por Juan Darthés, estuvo a cargo de DG Entertainment, la productora de Daniel Grinbank. Tal como pasó con las historias de Cris Morena --o la reciente Simona de la Pol-ka de Adrián Suar, donde Darthés fue protagonista--, la novela recaudó cientos de miles de dólares en shows en vivo internacionales. Uno de ellos llevó a todo el elenco infantil y al acusado hasta el centro comercial Galerías Santo Domingo de Managua.