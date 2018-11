La demanda de la costurera a la diseñadora y ¿a Cristina Kirchner?

Belinda Castellano fue contratada por la diseñadora Susana Ortiz en 2008, y recientemente inició una demanda en la que, asegura que Ortiz la tenía en negro, entre otras irregularidades. De acuerdo a la demanda, a Castellano su exempleadora le habría asignado la confección de los vestidos de la ahora senadora Cristina Fernández, y en su momento también los de Susana Gimenez y Mirtha Legrand.





Castellano hace referencia a las irregularidades en su relación laboral con Ortiz. "Nunca me pagó obra social, ni aguinaldo ni las vacaciones. Cuando me pagaba, me hacía suscribir papeles en blanco con mi firma, aclaración y número de documento. El taller donde confeccionábamos la ropa era totalmente insalubre, sin ventanas ni luz", denunció. Sin embargo, también denuncia a la expresidenta, aunque no detalla ni deja claro cual sería el delito que le imputa.