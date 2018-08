La CGT lanzó un paro general para el 25 de septiembre

La CGT definió hoy que el martes 25 de septiembre realizará un paro general para repudiar la situación económica y social de la Argentina, por lo que será la cuarta medida de fuerza de esta naturaleza en lo que va del gobierno del presidente Mauricio Macri.





La propuesta, que será ratificada por el consejo directivo de la central obrera, surgió del Plenario de Secretarios Generales que se llevó a cabo esta mañana en el Teatro Empire, de La Fraternidad, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.





Pese a que en un comienzo se había señalado que la medida sería el 24 del próximo mes, finalmente se modificó la fecha para evitar que cayera lunes y recibir cuestionamientos y acusaciones por la cercanía con el fin de semana.





"El paro el día 25, por 24 horas, sin movilización", confirmó el integrante del triunvirato cegetista Héctor Daer.





La convocatoria se da en medio de la dura situación económica y social que enfrenta el Gobierno, así como también en el marco de la profunda interna del movimiento obrero entre dialoguistas y combativos: ese enfrentamiento llevó a que Hugo y Pablo Moyano decidieran retirar a Camioneros del Consejo Directivo de la CGT.





"Halcones, palomas y cuervos parece que se quieren comer a la CGT. Hay algunos que creen que si no son la conducción, la CGT no sirve. La CGT no está solo para luchar: somos los responsables de que la democracia continúe. Acá están los confederados, no vamos hacia ninguna unidad con entidades que no pueden ni siquiera estar juntas entre ellas", dispara el anfitrión del encuentro, Omar Maturano, en un mensaje dirigido a Moyano y su acercamiento a las dos CTA





Asimismo, el líder de La Fraternidad defendió la decisión de la central obrera de reunirse con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).





"Claro que fuimos a hablar con el FMI, porque pensamos en el futuro, sabemos del ajuste . Hablamos con gobernadores y senadores, y todos hablan de ajuste. No vamos a aceptar ese Presupuesto. Vamos a luchar por armonizar exigiendo paritarias sin techo", remarcó.





Antes de ingresar al encuentro, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, había manifestado que la CGT iba a "debatir todo el momento que está atravesando el movimiento obrero. Es un momento muy difícil, muy grave".





"La gente está enojada. Los dirigentes gremiales no podemos separarnos de la realidad de la gente. Esperamos que lo que se decida acá sea por el bien de los trabajadores, los que tienen trabajo y los que no", había expresado el ex líder de la CGT Alsina.





El paro del próximo 25 de septiembre será el cuarto en la gestión de Macri: anteriormente, la central obrera había realizado medidas de fuerzas generales el 6 de abril y 18 de diciembre de 2017 y el pasado 25 de junio.