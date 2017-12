La CGT amenaza con paro si se aprueba la reforma previsional

Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio e integrante del triunvirato que conduce la CGT, aseguró este sábado que si la reforma previsional "sale como quiere el Gobierno", la central obrera llamará a un paro general a partir del próximo lunes, día en el que Diputados tratará la iniciativa impulsada por el oficialismo.





"Si la ley sale como quiere el Gobierno, va a haber un paro general a partir del mismo día lunes. Acá el presidente Macri debe tener más equilibrio y no dejarse llevar por quienes hablan solamente de economía técnica. No estamos bien. Esta es la realidad. Nosotros como CGT hemos acompañado, tratando de no poner piedras en el camino, pero creo que la situación no da para más", señaló Acuña.





En declaraciones a Radio 10, el dirigente sindical observó que más allá del paliativo del bono compensatorio que el Gobierno dará por decreto para jubilados y pensionados si la reforma se aprueba, lo que queda al descubierto es que el proyecto es perjudicial para la clase pasiva.





"Estamos hablando del poder adquisitivo de que los que trabajaron, de los que pensaban que podrían vivir tranquilos. Más allá del paliativo del bono, queda en descubierto que se trata de un proyecto perjudicial para los jubilados?, argumentó Acuña.





Acuña anticipó que el lunes por la mañana, antes de que se inicie una sesión prevista para las 14, la CGT analizará las medidas a tomar, y se esperanzó ante la posibilidad de que el presidente Macri reflexione sobre la puesta en marcha de la reforma previsional.