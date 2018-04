La AFIP advirtió que multará y clausurará comercios que no tengan posnet

El 31 de marzo pasado venció el plazo final para que tanto comercios como prestadores de servicios que trabajan con los consumidores finales adquieran los pos, un sistema que permite el pago a través de tarjetas de débito. A partir del 1 de abril todos los que trabajan con consumidores finales están obligados a ofrecer este sistema de pago.





Esta obligatoriedad incluye a aquellos que venden productos, presten servicios o realicen locaciones de obras. "Todos aquellos que efectúan transacciones con consumidores finales", indicó Sergio Rufail, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.





La sanción, que aclaró puede ser de entre 2 y 6 días, puede alcanzar "no sólo a quien no tenga el pos sino también a quien teniéndolo no lo use, lo que puede indicar otro tipo de operaciones que no están permitidas", señaló, en referencia a pagos realizados de manera informal.





Hay dos empresas que brindan el servicio de pos, Lapos y FirstData (de Visa y Mastercard respectivamente) pero también las entidades concentradoras de pago y algunos bancos tienen una solución de pos móvil.

"Vamos a trabajar con toda la información que tenemos para seleccionar los casos en los que sabemos que ese contribuyente no está cumpliendo con la obligación", dijo y aclaró que la AFIP sabe "quién tiene instalado el pos, quiénes, teniéndolo instalado, no lo usan, y quiénes no reciben tarjeta de débito como medio de pago. Estos, además de aquellos que los consumidores denuncien que no les han recibido la tarjeta de débito, para la AFIP, son objeto de selección".

El funcionario indicó que si la AFIP sólo registra un indicio de incumplimiento la primera acción será inductiva, "una visita amigable, se le va a dar información y se le va a decir cuáles son las opciones que tiene para colocar el pos", señaló. Rufail detalló que hay promociones y beneficios que la AFIP acordó de palabra con las administradoras de tarjetas para facilitar la instalación.

Monotributistas

Los monotributistas tienen bonificado el servicio por dos años desde el momento en que lo piden y los que no son monotributistas tienen un descuento por instalar la versión de pos básica que es la que acepta sólo tarjetas de débito. También la AFIP bajó las retenciones impositivas sobre esas operaciones y las operadoras de tarjeta no cobran una comisión por transacción cuando la venta se le hace a un jubilado o a un beneficiario de la AUH que está sujeto a la devolución del 15% del IVA. (Télam)