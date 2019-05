Kunath: "Es imperioso que el gobierno nacional regularice entrega de vacunas"

La senadora nacional Sigrid Kunath se refirió al atraso del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la entrega de vacunas a la provincia de Entre Ríos y afirmó que "la falta de una provisión acorde a las demandas representa un obstáculo en el acceso a la salud de niños, jóvenes y adultos mayores de nuestra provincia, que quedan desprotegidos y expuestos a un riesgo epidemiológico".





Kunath se pronunció además sobre el reclamo que el Ministerio de Salud Entrerriano realizó mediante una carta documento a la Secretaría de Salud de la Nación, solicitando la urgente regularización y entrega en la cantidad y calidad necesaria de distintas dosis, atendiendo a que se trata de una potestad exclusiva a cargo del Estado Nacional.





"Comparto el requerimiento efectuado desde el gobierno provincial, ya que en nuestro país la adquisición de vacunas es una función privativa del PEN, siendo este quien debe ejercer el rol rector estableciendo el nivel de coordinación, articulación y consenso adecuado", explicó la senadora y puntualizó que "según el esquema vigente son las provincias las que remiten a la Nación sus respectivas programaciones en materia de vacunación que tendrán efecto al año siguiente, para que sea ésta quien realice la compra y la posterior distribución entre las diferentes jurisdicciones".





"Las vacunas son el pilar fundamental en la medicina preventiva, siendo la más importante estrategia de atención primaria en cualquier política sanitaria para garantizar un esquema de inmunización. En nuestro país, este tipo de prevención constituye una política de Estado que se ve reflejada en el Calendario Nacional de Vacunación . Respecto a esto, cabe recordar que recientemente a través de la sanción de la Ley 27.491 sobre Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación se le ha otorgado rango legal al Calendario, disponiéndose entre otras cosas la gratuidad y disponibilidad de las vacunas allí previstas".





La senadora entrerriana recordó que "en este sentido hemos presentado recientemente un proyecto de comunicación en el Senado de la Nación para que el PEN de a conocer el plazo estimado para la normalización de la provisión de vacunas y que de cuenta de las acciones que tiene pensadas desarrollar para evitar futuras restricciones en la provisión de las mismas".





En otro orden de cosas, Kunath también se refirió al análisis realizado por la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, donde se concluye que los productos esenciales comprendidos en el Programa Precios Cuidados del gobierno nacional, no cumplen con los requerimientos nutricionales, calóricos, macronutrientes y micronutrientes y que la ingesta de estos comestibles de baja calidad nutricional, si bien satisface el apetito de forma inmediata, no favorece al desarrollo de una vida plena y saludable.





"Junto a la Ministra Sonia Velázquez, venimos desarrollando una agenda en común inherente al área de Salud, atendiendo a los intereses y las necesidades de los habitantes de nuestra provincia y en virtud de ello, es que presenté en el Senado Nacional, un proyecto de comunicación solicitando al gobierno que brinde informes en relación a los productos esenciales del Programa Precios Cuidados".





"Queremos saber si se han adoptado criterios para garantizar la calidad nutricional de los productos y si en la confección del listado han sido consideradas las recomendaciones nutricionales previstas en las Guías Alimentarias para la población argentina y el Plan Alimentario Promedio".





"Además pedimos que se aclare cuáles son las acciones a desarrollar para garantizar el acceso, a precios razonables, a productos que cuenten con las características que permitan satisfacer los requerimientos y recomendaciones nutricionales", detalló la legisladora entrerriana.