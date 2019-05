Kiciloff: "No sabemos dónde estará Argentina en seis meses"

Axel Kiciloff, el exministro de Economía de Cristina Kirchner, sostuvo ayer: "Nadie puede querer un default, lo que pasa es que el problema es en qué condiciones va a estar la economía y qué va a hacer el Gobierno de acá a diciembre". Lo dijo a medios argentinos en Washington momentos antes de exponer en el Wilson Center.

"Cumplimos con todos nuestros compromisos, nunca tuvimos una postura de no cumplirlos", enfatizó en otro tramo de la entrevista.

El exministro se mostró cauteloso. No confirmó candidaturas ni adelantó qué hará el kirchnerismo en caso de volver al poder, pero reclamó "responsabilidad" al actual Gobierno.

"El timón lo tienen ellos, lo han manejado tremendamente mal, han sido muy irresponsables", afirmó. "No sabemos dónde va a estar Argentina en seis o siete meses", dijo a Infobae, y agregó: "Es responsabilidad del actual gobierno dejar el país en condiciones que no sean de emergencia. Hay emergencia en muchos sentidos ya, y esperemos que no la haya también financiera porque para cualquier gobierno empezar en condiciones de estrés es complicado".

Kicillof también hizo responsable por la situación actual al Fondo Monetario Internacional: "Debe asegurar que la Argentina no llegue a esa situación", reclamó. "El gobierno de (Mauricio) Macri prometió la revolución de la alegría y esto es la revolución de la tristeza".

Kicillof explicó: "Hoy no están definidas las candidaturas ni los programas". Aclaró que están en una etapa de construcción política de un espacio amplio al que están todos invitados, desde los sectores de izquierda hasta los peronistas hoy enrolados en Alternativa Federal.

Kicillof llegó el jueves a la capital norteamericana. Antes pasó por Ciudad de México, donde tuvo una agenda cargada de encuentros con funcionarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y con legisladores. Además, ofreció una conferencia en la UNAM en la que hizo una defensa cerrada de los gobiernos populares en América latina y criticó a la "nueva ola conservadora" que avanza por la región.

"El neoliberalismo posee un paquete de medidas anacrónico y anticuado que conduce inevitablemente al fracaso". indicó.

La convocatoria despertó una fuerte expectativa en la ciudad estadounidense que es sede del FMI, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales. Las dificultades económicas que atraviesa la Argentina y la proximidad de un proceso electoral de final incierto se siguen en Washington con gran interés y no poca preocupación.

La invitación surgió en el marco de un ciclo que en el último año organizó el Argentina Project del Wilson Center, una iniciativa dirigida por Benjamin Gedan. Antes de Kicillof pasaron por este escenario figuras como Sergio Massa, Alfredo Cornejo y José Luis Espert, entre otros. Cada uno de ellos ofreció ante empresarios, inversores, académicos e interesados en la Argentina en general su visión de la actualidad nacional.