Kampfer confirmó que compró un departamento con dinero del hermano de Boudou

Agustina Kampfer, la ex pareja de Amado Boudou , confirmó ante la Justicia que compró un departamento a partir de un préstamo que recibió del hermano del ex Vicepresidente, y negó que hayan habido irregularidades en la operación.





Así lo hizo al prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, quien investiga a Boudou y a su amigo José María Nuñez Carmona por presunto lavado de dinero, causa por la cual ambos estuvieron detenidos varias semanas en el penal de Ezeiza hasta que en enero la Cámara Federal los dejó en libertad.





Kampfer, recientemente madre, fue citada por Lijo a partir de una derivación de la causa por enriquecimiento ilícito a partir de maniobras de supuesto lavado de dinero, en la que se investiga si compró un inmueble ubicado en la calle Bonpland al 1200 con fondos que importó vía un blanqueo el empresario Nuñez Carmona.





Ante la prensa, la periodista y ex pareja de Boudou aseguró que el préstamo de 90.000 dólares lo recibió de Sebastián Boudou de palabra, sin firmar documento alguno porque había una relación de confianza, y que luego ella devolvió producto de ahorros por su trabajo como periodista.





Para comprar el departamento en el año 2010, sumó unos 30.000 dólares ahorrados que tenía producto de su trabajo: según señaló Kampfer, la devolución de ese préstamo está bancarizado y negó cualquier tipo de irregularidad en la operación.





"Vine a responder preguntas y presenté pruebas. A mí no se me vincula con empresas ni de Boudou ni de Nuñez Carmona", dijo, a la vez que negó ser "testaferro" del ex Vicepresidente.





En ese sentido, explicó que le pidió el dinero a Sebastián Boudou por "sabía de la existencia de la venta de un departamento a su nombre, entonces sabía que él contaba con el dinero".





"En la pareja de cinco años que tuve con Amado no tuvimos un estilo de relación en el que ventiláramos los pormenores de la relación. Y en aquel entonces en el año 2010 tuvimos una crisis de pareja como todas las parejas y como tantas otras que tuvimos después; creo que esa fue la más fuerte yo me quise separar quise irme a vivir sola", explicó.