Julián Serrano fue acusado de agredir a una mujer en una fiesta: su respuesta

En las últimas horas, Julián Serrano recurrió a las redes sociales para hacerle frente a la fuerte denuncia que le hizo la cantante Dakillah Warapp, quien lo acusó de haberla agredido en una fiesta, a la que también asistió Malena Narvay, la novia del actual campeón del Bailando.

Mirando a cámara, la joven denunció a Serrano por violencia y dio su versión de lo ocurrido en el boliche, algunos meses atrás.





Lo subo por si no sabian que paso y si no vieron el video ❤ pic.twitter.com/mO4sGk2AoS — Fan De Maria (becerra) (@Donatel55160935) 3 de enero de 2019

Atento a la delicada acusación, Julián no solo grabó un video para defenderse, sino que sostuvo que la acusación sería trasladada al ámbito legal: "Voy a contar lo que pasó esa noche. Llegué, la reconocí a ella, la conocía, y le dije 'ey, me encantan tus temas'. Te juro por Dios que fui con la mejor de las ondas. La felicité. Después eso se pudo haber interpretado como un chamullo. La frase que ella dice en el video, nunca la dije. Es mentira”, comenzó diciendo Serrano, para luego explicar un detalle que la cantante omitió, que la escena a la que se refería había ocurrido en un escenario delante de 3000 personas, por eso, de haber ocurrido, hubiese sido inmediatamente registrado por los celulares de los asistentes a la fiesta en la que se encontraban "influencers" de redes sociales y sus fanáticos.

"(...) Me quiso 'chamullar' y no le di bola. Estaba su novia, la chica borracha se cae, la levanto y Julián habrá creído que le quise pegar. Vino, me empezó a empujar y me quiso pegar en pleno escenario, adelante de todos", relató minuciosamente Dakillah Warapp, generando revuelo en las redes.